تعويضات مالية .. محافظ مطروح: 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة و20 ألفًا للمصابين في حادث أطفال الضبعة

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة، و20 ألف جنيه لكل مصاب، من ضحايا حادث دهس الأطفال أمام مدرسة عبد الله بن مسعود الابتدائية بمدينة الضبعة.

رحلة عمرة لوالدة الأطفال المتوفين

كما قرر المحافظ إهداء رحلة عمرة لوالدة الأطفال المتوفين، دعمًا للأسرة ومواساةً لها في مصابها الأليم.

ووجّه الزملوط مديرية التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات المقررة قانونًا للحالات المستحقة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وأكد محافظ مطروح استمرار متابعة تداعيات الحادث، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة، داعيًا الله أن يتغمد الأطفال المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.