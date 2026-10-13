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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح ينعى ثلاثة أطفال إثر حادث ويعلن القبض على السائق

حادث مطروح
حادث مطروح
ايمن محمود

تقدم اللواء  محمد سلمان الزملوط، محافظ مطروح، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الأطفال رقية عبدالعزيز، وأحمد عبدالعزيز، وهاجر عبدالعزيز، الذين وافتهم المنية إثر حادث سير أليم وقع اليوم بطريق الخدمات شرق مدينة مرسى مطروح،.

 وفاة 3اطفال

وأسفر عن وفاة ثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين من تلاميذ مدرسة عبدالله بن مسعود الابتدائية.

 وأعرب محافظ مطروح عن بالغ حزنه لهذا الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الأطفال الثلاثة بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

القبض على السائق المتسبب في الحادث

 وقد تم القبض علي  السائق المتسبب في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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