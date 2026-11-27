أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عودة حركة مسير القطارات على خط نجع حمادي – الأقصر بالسرعة المقررة، وذلك عقب انتهاء العناصر الفنية والهندسية من أعمال رفع العربة التي خرجت عن القضبان بالقطار رقم (935) مكيف (الأقصر / الإسكندرية)، واستعادة جاهزية السكة بنطاق حوش محطة أولاد عمرو في المنطقة بين نجع حمادي وقنا.

وتؤكد الهيئة انتظام حركة التشغيل على امتداد خط (القاهرة / السد العالي) في الاتجاهين وفقًا لمعدلات التشغيل الطبيعية ، كما تجدد اعتذارها للسادة جمهور الركاب عن التأخيرات التي طرأت على حركة القطارات نتيجة هذا العارض مثمنةً تفهمهم وتعاونهم.