في خطوة طبية جديدة قد تفتح آفاقًا مختلفة لعلاج سرطان البنكرياس المتقدم، أعلنت دولة الإمارات تقديم دواء مبتكر يحمل اسم «راسونك» (داراكسونراسيب) للمرة الأولى داخل الدولة، ليمنح بعض المرضى خيارًا علاجيًا جديدًا يعتمد على استهداف الآليات الجينية المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية وتكاثرها.

علاج جديد لسرطان البنكرياس يعتمد على الفحوصات الجينية

وجاء استخدام العلاج الجديد في معهد برجيل للأورام بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، تحت إشراف دائرة الصحة، لمريضة إماراتية تبلغ من العمر 61 عامًا، كانت تعاني من سرطان البنكرياس المتقدم، رغم خضوعها لعلاجات كيميائية سابقة.

ووفقًا لما أورده التقرير المنشور بموقع الجمهورية نقلًا عن «سكاي نيوز»، شهدت حالة المريضة تحسنًا بعد بدء العلاج، فيما تواصل تلقي الدواء ضمن خطة علاجية تمتد لعدة أشهر، مع متابعة طبية منتظمة لتقييم الاستجابة ورصد الآثار الجانبية المحتملة.

وقبل بدء العلاج، أجرى الفريق الطبي فحوصات جينية متقدمة على الورم السرطاني، كشفت عن تغيرات جينية مرتبطة بنمو الخلايا السرطانية وتكاثرها، وهو ما ساعد الأطباء على تحديد العلاج المناسب لطبيعة الحالة.

ويعتمد دواء «راسونك» على تثبيط بروتينات RAS، التي تلعب دورًا أساسيًا في إرسال الإشارات المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية وانقسامها، ما يساعد على تعطيل الآليات التي تدعم نمو الورم وانتشاره.

ويختلف هذا النهج عن العلاج الكيميائي التقليدي، الذي يؤثر في الخلايا سريعة الانقسام، إذ يستهدف الدواء الجديد آليات جزيئية محددة مرتبطة بنمو الخلايا السرطانية.

علاج جديد لسرطان البنكرياس يعتمد على الفحوصات الجينية

نتائج مبشرة لدواء سرطان البنكرياس في التجارب السريرية

حصل دواء «راسونك» على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أغسطس 2026، لعلاج البالغين المصابين بسرطان البنكرياس المتقدم، الذين سبق لهم تلقي علاج جهازي واحد على الأقل، وفقًا للمعايير المحددة للموافقة.

واستندت الموافقة إلى نتائج تجربة المرحلة الثالثة «RASolute 302»، التي شملت 500 مريض مصاب بسرطان البنكرياس النقيلي، تطور المرض لديهم بعد تلقي علاج سابق.

وأظهرت نتائج التجربة تحسنًا في عدد من المؤشرات العلاجية لدى المرضى الذين حصلوا على الدواء، مقارنة بمن تلقوا العلاج الكيميائي، وجاءت أبرز النتائج كالتالي:

ـ متوسط البقاء على قيد الحياة: بلغ 13.2 شهرًا لدى المرضى الذين تلقوا الدواء، مقابل 6.7 أشهر لدى مجموعة العلاج الكيميائي.

ـ متوسط البقاء دون تقدم المرض: وصل إلى 7.2 أشهر مع الدواء الجديد، مقارنة بـ3.6 أشهر مع العلاج الكيميائي.

ـ معدل استجابة الورم للعلاج: سجل 30% لدى المرضى الذين تناولوا الدواء، مقابل 11% لدى المرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي.

وتشير هذه النتائج إلى تحسن المؤشرات العلاجية لدى المرضى المشاركين في الدراسة، خاصة الذين لم تحقق العلاجات السابقة النتائج المرجوة لهم، مع التأكيد على أن الاستجابة للعلاج تختلف من مريض لآخر وفقًا لطبيعة الورم والحالة الصحية.

علاج جديد لسرطان البنكرياس يعتمد على الفحوصات الجينية

طريقة تناول دواء راسونك والآثار الجانبية المحتملة

يتميز العلاج الجديد بإمكانية تناوله عن طريق الفم في صورة أقراص مرة واحدة يوميًا، بدلًا من تلقي العلاج عن طريق الوريد، مع ضرورة استمرار المتابعة الطبية لتقييم الاستجابة ومراقبة الآثار الجانبية.

وتشمل الآثار الجانبية المحتملة التي رصدتها الدراسة:

الطفح الجلدي.

الإسهال.

التهاب الفم.

الغثيان.

القيء.

الشعور بالتعب والإرهاق.

علاج جديد لسرطان البنكرياس يعتمد على الفحوصات الجينية

الطب الدقيق والفحوصات الجينية يغيران مستقبل علاج السرطان

من جانبه، قال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، إن تقديم الدواء للمرة الأولى في الإمارات يمثل خطوة مهمة في توسيع الخيارات العلاجية المتاحة لمرضى سرطان البنكرياس، الذي يعد من أكثر أنواع السرطان صعوبة في العلاج، خاصة في مراحله المتقدمة.

وأوضح أن التطورات العلمية في مجال علاج الأورام تتيح استخدام أدوية تستهدف الآليات المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية بصورة أكثر دقة، وهو ما يمثل تقدمًا مهمًا للمرضى الذين لم يستجيبوا بالشكل المطلوب للعلاجات الكيميائية السابقة.

وأضاف أن استخدام الفحوصات الجينية المتقدمة يساعد الأطباء على التعرف على التغيرات الجينية المرتبطة بالورم، واختيار الأدوية التي تستهدفها، بدلًا من الاعتماد على نهج علاجي واحد لجميع المرضى.

ويعكس تقديم العلاج الجديد جهود الإمارات لتطوير خدمات علاج السرطان، وتوفير أحدث الخيارات العلاجية المتاحة عالميًا، إلى جانب تعزيز مكانة أبوظبي في مجال الرعاية الصحية المتخصصة والسياحة العلاجية.