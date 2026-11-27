استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني لدى البلاد، وقدمت له مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته باستمرار العدوان الإيراني على الكويت، وذلك عقب هجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل مواطنين إيطاليين اثنين وإصابة مواطنين باكستاني وكويتي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن مذكرة الاحتجاج تضمنت إدانة الهجوم الإيراني الذي استهدف البلاد، وأسفر عن سقوط قتيلين إيطاليين وإصابة آخرين، مؤكدة رفض الكويت لاستمرار الاعتداءات التي تهدد أمنها واستقرارها.

ووفقًا للتفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام إيطالية، فإن القتيلين كانا فنيين يعملان لدى شركة «راينميتال» الألمانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وأشارت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية إلى أنهما كانا يعملان في مجال أنظمة الحماية من الطائرات المسيّرة.

وفي المقابل، نفت إيران مسئوليتها عن الهجوم، رغم تجدد الاتهامات الموجهة إليها بشن هجمات على الأراضي الكويتية.

يأتي التحرك الدبلوماسي الكويتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الهجمات التي تستهدف المنشآت والأراضي الخليجية.