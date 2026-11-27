أعربت دولة الكويت، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وآخرها الاعتداء الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان وأدى إلى وفاة أحد العاملين وإصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى الاعتداء على ميناء جازان، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، رفض دولة الكويت القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، لما يمثله ذلك من تصعيد خطير وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.

وجددت التأكيد على تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وتقدمت "الخارجية الكويتية" بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي المتوفى، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.