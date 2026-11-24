عندما كنت طفلاً صغيراً لم أكن مختلفاً عن سائر الصغار؛ فجميعنا نتوجّه برغباتنا نحو آبائنا وأمهاتنا بقدر ما تسمح به سعةُ كليهما في تلبية شؤوننا اليومية. كان بوسعي حينها أن أسأل أبي نقوداً لأقتني كرةً ألهو بها، أو ثياباً رياضية، أو لأسدد رسم رحلةٍ مدرسية، بينما كانت أمي تهيّئ لي من الطعام ما تميل إليه نفسي، أو ما وقعت عليه عيني خارج البيت فتعلّق به خاطري.

​وحين كبرت وتزوجت، أعانتني تلك الذكريات الجميلة على إدراك سرّ تطابق مطالب أبنائي، تنوعها وإلحاحها؛ فصرت أسبقها بالتلبية، مستمتعاً بإحياء عادةٍ حميمية ورثتها عن أبي رحمه الله، قوامها إشباع الأبناء في مهد التمني قبل أن يرهقهم خجلُ السؤال أو طول الانتظار.

​ومن رحمة الأبوة وسكينة البيت الذي يأوي إليه الصغار بدافع الحنان المودَع في صدر كل والدٍ ووالدة، إلى مرارة الارتداد عن هذه الفطرة العظيمة، حين نطالع ما يجري اليوم داخل بعض الأسر بمجتمعنا؛ إذ لم تعد القسوة مجرد هفواتٍ عابرة يبررها الغضب أو ضيق العيش، بل صارت في وقائع متكررة وحشيةً وجافة، تخل بواجب الرعاية والأبوة. ولعلّ الفاجعة التي هزّت قرية كفر طنبدي بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية تختصر هذا الانحدار الأخلاقي في أبشع صوره؛ إذ أقدم رجلٌ على دفع فلذة كبده نحو مياه الترعة لتلقى حتفها غرقاً، لا لجريرةٍ كبرى اقترفتها، بل لأنها اعتادت شراء الحلوى وبعض المأكولات من المتاجر المجاورة على سبيل الآجل، واثقةً أن والدها سيسدد عن طفلته التي لم يتجاوز عمرها إحدى عشرة سنة ثمن ما اشتهته نفسها، وإذ بيدِ الأمان التي حسبتها عَوناً تتحول إلى أداةِ إزهاقٍ لروحها البريئة.

​إن أخطر ما تكشفه هذه الحادثة هو الخلل الصارخ بين المثير وسرعة الاستجابة؛ فحين يتحول سلوكٌ طفوليٌ عابر إلى شرارةٍ تشعل غضباً مدمراً، يتضح أن المشكلة تتجاوز ضغط النفقات اليومية إلى عجزٍ عميق في كبح الانفعالات. فالصغيرة لم ترتكب إثماً يستوجب القصاص، وإنما أظهرت ميلاً غريزياً نحو لذةٍ بسيطة وظنت أن ذمة أبيها أوسع من أن تضيق بحفنة نقود؛ غير أن انعدام التوازن الانفعالي جعل رد الفعل ينفلت عن كل مقياسٍ إنساني أو عقلاني.

​وتتفاقم بشاعة المشهد حين ننظر إلى برودة الدم التي أعقبت الجريمة، حيث انخرط الجاني بين الأهالي يبحث عن مفقودته وكأنه لم يكن صانع مأساتها. هذا التباين الحاد بين الفعل والمراوغة يفضح تبلداً وجدانياً خطيراً، يجعل بعض الآباء يرون أبناءهم ملكيةً خاضعةً لأهوائهم، لا أمانةً مصونةً أو كياناً مستقلاً له حق الحياة والخطأ والتعلّم.

​وعلى ضوء ذلك تبرز الحاجة الملحة إلى استعادة الوعي التربوي والنفسي داخل البيت والمدرسة معاً؛ فمقاومة سلوكيات الصغار غير المنضبطة تبدأ بالإنصات الهادئ، والحوار المبيّن للعواقب، وتوفير الإرشاد المتخصص المرمّم لثغرات السلوك، لا بالبطش العاصف بالرحمة والهادم لأركان الأسرة. فالأبوة الحقيقية ليست سطوةً تُفرض بالخوف أو سلب حياة فلذات الأكباد! بل هي مظلةٌ تحمي الضعيف وتصون كرامته حتى وهو يخطئ.