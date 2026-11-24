كشفت المصادر عن قرب صدور حركة تغييرات مرتقبة لرؤساء الأحياء والمراكز في محافظة الجيزة، وذلك في إطار الحرص على ضخ دماء جديدة، وتطبيق مبدأ التدوير الوظيفي، بما يحقق مصلحة المواطن، ويسهم في تغيير الشكل الحضاري للشارع، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن حركة التغييرات ستشمل 5 قيادات جديدة لتولي رئاسة الاحياء والمراكز والمدن في الجيزة، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء التنفيذي، وتسريع وتيرة إنجاز المشروعات الجارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

وأضافت المصادر، أنه قد يتم تصعيد وترقية 2 من رؤساء الأحياء بالجيزة للدرجة العالية لتولي سكرتير عام مساعد.

وتأتي الحركة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم الكفاءات الميدانية القادرة على الارتقاء بمستوى الخدمات، وبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتواجد الميدانى فى الشارع للاستماع إلى شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية.