قررت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، تأجيل الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، لحين استكمال دراسة الملاحظات والمقترحات التي طرحها النواب، في ظل مطالب بإعادة النظر في التشريع بصورة شاملة وعدم قصر التعديلات على رفع الحدود المالية لتعريف المشروعات.

وجاء قرار التأجيل خلال اجتماع اللجنة بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الصناعة، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، وبمشاركة ممثلي البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات، حيث شهدت المناقشات تباينًا في وجهات النظر بشأن نطاق التعديلات المطلوبة، وآليات ضمان استفادة مختلف فئات المشروعات من الحوافز التمويلية والتشريعية.

النواب يرفضون اختزال التعديلات في رفع الحدود المالية

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضم مشروعات القوانين المقدمة منهم إلى مشروع الحكومة، وإجراء مراجعة شاملة للقانون في ضوء نتائج تطبيقه منذ صدوره عام 2020، مع إعداد دراسة للأثر المالي والتشريعي للتعديلات المقترحة.

كما دعا النواب إلى تنظيم حوار مجتمعي موسع بمشاركة اتحاد الصناعات والغرف التجارية وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، لمناقشة احتياجات القطاع، وتقييم مدى كفاية الحوافز التمويلية والضريبية، وتيسير إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

أكمل نجاتي: لا بد من حماية المشروعات متناهية الصغر من آثار التعديلات

وأكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مسؤولية البرلمان تفرض دراسة التعديلات من مختلف جوانبها، وعدم التركيز فقط على تلبية احتياجات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون تقييم انعكاساتها على المشروعات متناهية الصغر.

وطالب بمناقشة وزارة المالية بشأن الحوافز الضريبية، وحصر أعداد المشروعات التي ستدخل أو تخرج من مظلة القانون نتيجة تغيير الحدود المالية، مع تحديد التأثير المتوقع على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.

وانتقد نجاتي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، مطالبًا الحكومة بتقديم دراسات واضحة تكشف أوجه القصور في التطبيق العملي، وتوضح مبررات رفع الحدود المالية بنسبة تصل إلى 50%، رغم إتاحة القانون الحالي إمكانية زيادتها بنسبة 10% سنويًا.

كما دعا إلى ضم مشروعات القوانين النيابية إلى مشروع الحكومة، وبحث إعداد تشريع مستقل لريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتطوير منظومة دعم القطاع.

الجارحي: جهاز تنمية المشروعات يحتاج إلى ثورة داخلية

من جانبه، أكد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات، أن التحديات التي تواجه جهاز تنمية المشروعات كانت محورًا لمناقشات برلمانية على مدار السنوات الست الماضية، مشددًا على ضرورة تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز، وتحسين آليات العمل، ومعالجة أوجه القصور المرتبطة بمنظومة البيانات.

وأشار إلى أن الجهاز يحتاج إلى «ثورة داخلية» لتطوير أدائه ورفع كفاءته، بالتوازي مع الإصلاحات التشريعية المرتقبة، بما يضمن ترجمة الأهداف المعلنة للقانون إلى نتائج ملموسة يستفيد منها أصحاب المشروعات.

جهاز تنمية المشروعات: التطبيق كشف عدم تنفيذ مواد عديدة بالقانون

بدوره، أقر محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدم تنفيذ عدد من مواده، الأمر الذي يستدعي مراجعة التشريع وتقييم مدى استفادة أصحاب المشروعات من الحوافز والمزايا المقررة.

وأوضح أن الجهاز يتفهم المطالب البرلمانية بتوسيع نطاق التعديلات، مؤكدًا أن النقاشات لم تقتصر على تحديث التعريفات المالية، بل امتدت إلى بحث تطوير القانون بصورة متكاملة، والاستفادة من الدروس المستخلصة من تطبيقه خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن تعديل الحدود المالية يستهدف استيعاب الشركات التي تجاوزت التصنيفات الحالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون أن تصل إلى حجم الشركات الكبرى، بما يتيح لها الاستفادة من التمويلات المصرفية المخصصة للقطاع.

قصور في التسويق لخدمات الجهاز رغم التعاون مع 21 جهة دولية

وفي ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة، أبدى ممثل الجهاز تفهمه للمقترحات المتعلقة باستمرار هذا الملف ضمن اختصاصاته أو إسناده إلى كيان مستقل.

وأشار إلى أن الجهاز يتعاون مع نحو 21 جهة دولية، وحقق نتائج في مجال رأس المال المخاطر حظيت بإشادات دولية، من بينها إشادات البنك الدولي، لكنه أقر بوجود قصور في تسويق خدمات الجهاز وإنجازاته وعدم وصول المعلومات الكافية بشأنها إلى المواطنين والفئات المستهدفة.

البنك المركزي: التمويلات مرشحة للارتفاع إلى 900 مليار جنيه

وفي تطور لافت خلال الاجتماع، كشف مصطفى منير، ممثل البنك المركزي المصري، أن تعديل الحدود المالية لتعريفات المشروعات من شأنه رفع حجم محفظة التمويلات المصرفية الموجهة للقطاع إلى نحو 900 مليار جنيه، مقابل أكثر من 630 مليار جنيه حاليًا.

وأكد استمرار البنك المركزي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل المباشر وغير المباشر، موضحًا أن مقترحات تعديل القانون طُرحت منذ عام 2024، واستغرقت مناقشاتها أكثر من عامين، في ظل تغيرات اقتصادية وارتفاعات سعرية أثرت على قدرة التعريفات الحالية على استيعاب الشركات المستحقة للدعم.

لماذا يتمسك المركزي بمضاعفة الحدود المالية؟

ورد ممثل البنك المركزي على المطالب بزيادة الحدود المالية بنسب أكبر، موضحًا أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين مواكبة المتغيرات الاقتصادية والحفاظ على فرص حصول المشروعات الأصغر على التمويل.

وأشار إلى أن التجارب السابقة كشفت عن اتجاه بعض البنوك إلى التركيز على المشروعات القريبة من الحدود القصوى للتصنيفات المالية، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تخصيص نسبة إلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة ضمن النسبة المقررة لتمويل القطاع.

وأضاف أن البنك المركزي لا يمانع رفع الحد الأقصى لحجم أعمال المشروعات المتوسطة إلى 600 مليون جنيه، إلا أن التخوف يتمثل في أن يؤدي ذلك إلى زيادة تركيز جهات التمويل على الشركات الأكبر حجمًا، على حساب المشروعات الأصغر.

وأوضح أن مضاعفة الحدود المالية حاليًا، مع إتاحة إمكانية تعديلها مستقبلًا بنسبة تصل إلى 50%، تحقق قدرًا من المرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.

360 مليار جنيه تمويلات انتقلت من المشروعات الصغيرة إلى الشركات الكبرى

وكشف ممثل البنك المركزي أن مشروعات كانت تحصل على تمويلات بقيمة إجمالية بلغت نحو 360 مليار جنيه خرجت من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد نموها وانتقالها إلى فئة الشركات الكبرى.

واعتبر أن انتقال هذه المشروعات يعكس قدرتها على النمو والتوسع، مشيرًا إلى استهداف البنك المركزي زيادة قاعدة المستفيدين من التمويلات، مع ضمان استمرار إتاحة الفرص أمام المشروعات الأصغر.

107 مليارات جنيه حجم التمويل متناهي الصغر.. والبنوك توفر 100 مليار

وفيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر، أوضح ممثل البنك المركزي أن حجم التمويلات بهذا القطاع يبلغ نحو 107 مليارات جنيه، توفر البنوك منها قرابة 100 مليار جنيه، بينما تمثل الموارد الذاتية لشركات التمويل نحو 7 مليارات جنيه.

وحذر من أن توسع شركات التمويل متناهي الصغر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد ينعكس على اهتمامها بالفئات الأصغر، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تدفقات التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر.

وشدد على أن البنك المركزي لم يتراجع عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن التعديلات المطروحة تستهدف زيادة التمويلات وتوسيع قاعدة المستفيدين، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

حوار مجتمعي مرتقب لحسم التعديلات الشاملة

وفي ختام المناقشات، رحب ممثل البنك المركزي بالمقترحات النيابية المتعلقة بتنظيم ريادة الأعمال والحرف اليدوية والتراثية، مؤكدًا استعداد البنك للمشاركة في حوار مجتمعي بشأن التعديلات المقترحة.

وفي المقابل، شدد على أهمية الإسراع في تعديل الحدود المالية لمعالجة المشكلات القائمة، مع استكمال دراسة باقي المقترحات التشريعية، وهو ما يعكس اتجاه المناقشات نحو تحقيق توازن بين سرعة تحديث القانون وضمان عدم إغفال احتياجات المشروعات متناهية الصغر والفئات الأكثر احتياجًا للتمويل.