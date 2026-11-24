وجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية المصرية في بنغازي، ببذل كافة الجهود للوقوف على مصير المواطنين المصريين الذين كانوا على متن مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق قبالة سواحل بنغازي الليبية في 5 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار متابعة الوزارة لتداعيات الحادث.

وفي هذا السياق، التقى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بعدد من أسر الضحايا بمقر الوزارة، حيث تم إطلاعهم على آخر مستجدات متابعة الوزارة للحادث. وتشير المعلومات الأولية إلى أن المركب كان على متنه نحو ٢٧ مواطناً مصرياً، معظمهم من محافظة القليوبية، وأنه تم إنقاذ ٧ مواطنين، حيث تقوم القنصلية المصرية في بنغازي بإنهاء إجراءات عودتهم إلى مصر. كما تُجري القنصلية اتصالات مكثفة مع الجهات القضائية الليبية لسرعة نقل جثامين ثلاثة مواطنين إلى مصر، تم بالفعل التعرف على هوياتهم والتواصل مع أسرهم.

وتجدد وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مناشدتها لكافة المواطنين بضرورة عدم الانجرار وراء عصابات التهريب التي تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، مشددةً على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول الدول الأخرى، وضرورة الحصول على تأشيرات الدخول اللازمة وعقود عمل موثقة حال السفر بغرض العمل، فضلاً عن أهمية التقدم ببلاغات رسمية إلى الجهات الشرطية والقضائية المصرية ضد عصابات التهريب المتورطة في تلك الجرائم.