أعلنت السفارة الليبية في لاهاي، في بيان اليوم الاثنين، أن السلطات الليبية تعد الوثائق اللازمة لمطالبة أوكرانيا بتعويض الأضرار، وفقا للقانون الدولي.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الليبية كييف بتقديم توضيحات رسمية بشأن تقارير تحدثت عن تورطها في الهجمات على الميناء.

7 مسيرات بحرية أغرقت الكورفيت الروسية

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن جهاز الأمن استخدم 7 مسيرات بحرية أوكرانية الصنع في إغراق الكورفيت الروسية.

وأشار زيلينسكي إلى تدمير مروحية قتالية مع الكورفيت الروسية قبالة سواحل ليبيا.

وأوضح أن الكورفيت الروسية ميركوري من أحدث السفن، ودخلت الخدمة عام 2023 خلال الحرب الشاملة.