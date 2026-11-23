تشهد المجتمعات الإنسانية المعاصرة تحولات رقمية متسارعة بفعل انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى مناحي الحياة اليومية؛ فتحيط الخوارزميات الذكية بالأطفال والشباب منذ سنواتهم الأولى، وتطرح أمام عقولهم الغضة سيلًا متواصلًا من المعلومات والأفكار والنماذج السلوكية المتباينة، وفي خضم هذا المشهد المتغير تبرز مكانة المرأة بوصفها الحاضنة الأولى للطفل والموجهة الأقرب لخطواته الفكرية والشعورية داخل الأسرة والمجتمع؛ فتسهم بحضورها التربوي الهادئ في مرافقة الناشئة خلال رحلتهم المعرفية، وتساعدهم على فهم متغيرات العالم الرقمي بروح متزنة تجمع بين الانفتاح على العلوم الحديثة والحفاظ على الثوابت الأخلاقية والإنسانية، وتعمل بحكمتها الفطرية وصبرها الجميل على تحويل البيئة المنزلية إلى ملاذ آمن يكفل للأبناء طرح تساؤلاتهم بحرية واطمئنان، ويحميهم من الانسياق خلف المؤثرات المضللة أو الشائعات العابرة، فتنشأ الأجيال الجديدة متسلحة ببصيرة نافذة وإدراك سليم لمتطلبات العصر وتحدياته المتجددة، حاملة في نفوسها طموحًا علميًا مشرقًا واتزانًا نفسيًا مستدامًا.

يقصد بالمناعة الفكرية قدرة العقل الناشئ على تمييز الصواب من الخطأ وفحص المحتوى الرقمي بعين فاحصة لا تقبل المسلمات دون برهان واضح أو تمحيص دقيق؛ فالطفل الذي يواجه يوميًا آلاف الرسائل المصنوعة عبر الأنظمة التوليدية يحتاج إلى بوصلة عقلية تقيه من التزييف المعلوماتي والتلاعب الإدراكي، وهنا يظهر الدور التربوي للمرأة في تدريب الأبناء منذ الصغر على مهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي المتدرج؛ فتشجعهم عبر الحوار اليومي الدافئ على البحث عن مصادر الأخبار ومقارنة الروايات المتعددة وعدم الاكتفاء بالإجابات الجاهزة التي تقدمها الآلة، وتغرس في نفوسهم حب القراءة المتأنية والتأمل الهادئ في الظواهر الكونية والاجتماعية المحيطة بهم، وبفضل هذه الممارسة الحوارية المستمرة يكتسب الناشئ حصانة ذهنية تجعله عصيًا على الاستقطاب الفكري أو الذوبان في القوالب المستوردة، ويصبح قادرًا على توظيف الأدوات الذكية توظيفًا نافعًا يخدم تطوره العلمي والمعرفي ويشكل شخصيته المستقلة تشكيلًا متكاملًا.

تستدعي متغيرات العصر الرقمي عناية خاصة بالمناعة الوجدانية للأجيال الصاعدة لحمايتها من مشاعر الاغتراب النفسي والعاطفي الناجمين عن الإفراط في استخدام الشاشات الذكية؛ فالتعامل المستمر مع الروبوتات الحوارية والتطبيقات الافتراضية يهدد بإضعاف الروابط الإنسانية الحقيقية وتقليص مهارات التعاطف والتواصل الوجداني بين البشر، وتدرك المرأة بفطرتها الحانية وبصيرتها التربوية حجم هذا التحدي الشعوري؛ فتحرص على إشباع الحاجات النفسية لأطفالها من خلال الاحتضان العاطفي والاستماع الصادق لمشاعرهم ومخاوفهم وتطلعاتهم اليومية، وتشاركهم الأنشطة الواقعية التي تنمي لديهم الإحساس بالجمال والتقدير والانتماء الدافئ للأسرة والوطن، كما تعلمهم كيفية إدارة انفعالاتهم بهدوء وثبات عند التعرض للتنمر الإلكتروني أو المقارنات الزائفة عبر المنصات الرقمية، وبهذا الاحتواء الأمومي المتوازن ينمو الطفل سويًا في مشاعره ومعتزًا بذاته، فلا يستبدل بالدفء الإنساني الصادق وهم الصداقات الاصطناعية أو العزلة الموحشة خلف الأجهزة الصامتة، ويظل قلبه عامرًا بالمودة والأمل ومفعمًا بالسكينة والاطمئنان.

تواجه الهوية الثقافية واللغوية للناشئة تحديات غير مسبوقة نتيجة هيمنة النماذج اللغوية الكبرى التي تحمل في طياتها ثقافات وقيمًا غريبة عن مجتمعاتنا العربية والإسلامية؛ فالمحتوى المولد آليًا يعكس في كثير من الأحيان أنماطًا فكرية وسلوكية لا تراعي الخصوصية الحضارية لكل أمة، وتنهض المرأة بدور محوري في صون هذه الهوية وترسيخها في وجدان الأبناء منذ نعومة أظفارهم؛ فتحبب إليهم لغتهم العربية الجميلة عبر القصص الهادفة والأناشيد العذبة والأمثال الشعبية الأصيلة، وتربطهم بتاريخهم المشرق وتراثهم الأخلاقي النبيل بأسلوب شيق يجمع بين المتعة والفائدة، وتوضح لهم بلغة مبسطة ومقنعة أن التقدم التقني لا يعني التخلي عن الجذور والأصالة أو التنكر للمبادئ السامية، وعندما يستشعر الناشئ اعتزاز أمه ومعلمته بهويته الحضارية ينشأ فخورًا بانتمائه، ومقبلًا على ثقافات العالم بروح المقتبس الحكيم الذي ينتقي النافع ويذر الضار دون شعور بالدونية أو سقوط في التبعية الثقافية والتقليد الأعمى.

تستلزم التربية الحديثة في زمن الخوارزميات تنمية الحس الأخلاقي الرقمي لدى الأطفال والمراهقين ليدركوا حدود المسؤولية الفردية والجماعية أثناء تفاعلهم مع التقنيات المتطورة؛ فالذكاء الاصطناعي يطرح إشكاليات أخلاقية متعددة تتعلق بالأمانة العلمية وحماية الخصوصية واحترام حقوق الملكية الفكرية وتجنب التزييف البصري والصوتي، وتبادر المرأة المدركة لرسالتها في البيت والمدرسة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية الضابطة للسلوك الرقمي؛ فتغرس في ضمير الناشئ مراقبة الله ثم محاسبة النفس في السر والعلن، وتبين له أن الاستعانة بالبرامج الذكية يجب أن تكون وسيلة مشروعة للتعلم والابتكار لا أداة للغش أو الاتكالية والكسل العقلي، وتعوده على استئذان الآخرين وحفظ أسرارهم وعدم نشر الصور أو البيانات الخاصة في المواقع الافتراضية، وبذلك يتحول الضمير الأخلاقي اليقظ إلى حارس داخلي يرافق الشاب في كل نقرة، ويصونه من الانزلاق في الممارسات الضارة، ويجعله مستخدمًا أمينًا للتقنية ونموذجًا مشرفًا ومثالًا صادقًا في العالم الرقمي.

يتوقف نجاح المرأة في بناء الحصانة الفكرية والشعورية للأجيال القادمة على مدى إلمامها بطبيعة التقنيات الحديثة وآليات عملها وتأثيراتها النفسية والاجتماعية المتنوعة؛ فالأم أو المربية التي تكتفي بأساليب التوجيه التقليدية المنعزلة عن واقع الأبناء الرقمي تواجه صعوبة بالغة في مد قنوات الفهم المشترك معهم، ولذلك تحرص المرأة المعاصرة على تطوير ثقافتها التقنية والتربوية تطويرًا مستمرًا؛ فتقبل على قراءة الدراسات المبسطة وحضور الدورات التدريبية التي تعرفها بخصائص تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومخاطرها الكامنة وفرصها التعليمية الواعدة، وتجرب بنفسها بعض هذه الأدوات لتفهم لغة أبنائها وتشاركهم اهتماماتهم الرقمية عن قرب وبصيرة، وحين يرى الأبناء أمهاتهم ومعلماتهم متفاعلات مع مستجدات العصر تفاعلًا إيجابيًا بعقل متفتح ومعرفة دقيقة، تزداد ثقتهم بنصائحهن التربوية، ويتحول الحوار الأسري والمدرسي إلى شراكة معرفية مثمرة تقرب المسافات بين الأجيال وتمنع حدوث الفجوة الرقمية داخل الأسرة، فتسود المحبة ويتحقق التكامل المنشود بين الخبرة التربوية والمعرفة التقنية.

يتجاوز الدور التربوي للمرأة في صناعة المناعة الفكرية والوجدانية حدود المنزل الصغير ليشمل ميادين التعليم والإعلام والبحث العلمي وصناعة المحتوى الهادف في المجتمع؛ فالمعلمة في قاعة الدرس تكمل رسالة الأم في البيت عبر تصميم أنشطة تعليمية تفاعلية تدرب الطلاب على التساؤل المنهجي والعمل الجماعي وحل المشكلات بعيدًا عن التلقين الآلي، والمرأة الباحثة والمبرمجة تشارك بفاعلية في تطوير برمجيات ذكية تراعي القيم الإنسانية والضوابط التربوية السليمة، بينما تسهم الكاتبة والإعلامية في تقديم مواد تثقيفية جذابة تخاطب عقول الناشئة بلغة العصر وتحصنهم من التفاهة والسطحية، وهذا التناغم الجميل بين أدوار النساء في مختلف المواقع الاجتماعية يصنع شبكة أمان تربوية متكاملة تحيط بالطفل والشاب أينما توجه، وتوفر له قدوات نسائية ملهمة تجمع بين العلم النافع والخلق الكريم والعطاء المجتمعي المتجدد، فيشعر الناشئ بأن المجتمع كله يساند خطواته مساندة فاعلة ويرعى مواهبه المتنوعة ويوجه طاقاته توجيهًا سديدًا.

تحتاج الأجيال الناشئة في ظل طغيان الآلة الذكية إلى اكتشاف القدرات الإبداعية والروحية التي تميز الإنسان عن سائر الخوارزميات الصماء مهما بلغت دقتها الحسابية؛ فالآلة تجمع البيانات وتعيد تركيبها بسرعة فائقة، لكنها تفتقر إلى البصيرة الروحية والخيال الأصيل والشعور بالمسؤولية الأخلاقية والتذوق الفني الصادق، وتعمل المرأة بلطفها وحكمتها على إيقاظ هذه الملكات الفطرية في نفوس الأبناء؛ فتنظم أوقاتهم تنظيمًا متوازنًا يجمع بين ساعات الجلوس أمام الشاشات وساعات اللعب الحر في الطبيعة وممارسة الرياضة والفنون اليدوية والزيارات العائلية الدافئة، وتشجعهم على خوض تجارب العمل الخيري والتكافلي ومساعدة المحتاجين ليشعروا بلذة العطاء الإنساني المباشر، وبفضل هذا التوازن الحيوي يدرك الناشئ إدراكًا يقينيًا أن التقنية مجرد خادم مسخر لخدمة الإنسان، وأن القيمة الحقيقية للفرد تكمن في إنسانيته النابضة بالرحمة والإبداع والعمل الصالح الذي يعمر الأرض بالخير وينفع الناس جميعًا ويترك في الحياة أثرًا طيبًا وذكرًا حسنًا.

يستوجب استشراف المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي تضافر جهود المؤسسات الأسرية والتعليمية والثقافية لدعم المرأة وتمكينها من أداء رسالتها التربوية السامية على الوجه الأكمل؛ فالمجتمع الذي يعتني بتأهيل الفتيات والأمهات فكريًا ونفسيًا وتقنيًا يستثمر في أثمن موارده البشرية وأبقاها أثرًا في نهضة الأوطان واستقرارها، وتشمل هذه الرعاية توفير البرامج الإرشادية الأسرية وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المرأة العاملة وربات البيوت ليتسع وقتهن لمرافقة الأبناء وتربيتهم تربية متوازنة وهادئة، إلى جانب إشراك الخبيرات التربويات في صياغة السياسات الرقمية والمناهج الدراسية المواكبة لمتغيرات العصر الحديث، ومع استمرار هذا العطاء النسائي المستنير تبقى الأسرة حصنًا منيعًا يصون عقول الناشئة وقلوبهم من عواصف التغريب والاغتراب، ويمضي الجيل الجديد نحو الغد المشرق بخطى واثقة تجمع بين أصالة الهوية وطموح العلم وسمو الأخلاق، ليبني بعزيمته بنيانًا حضاريًا متوازنًا يضع التقنية المتطورة في خدمة الإنسان وكرامته وسعادته الدائمة.