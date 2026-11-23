استقر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز المرتقبة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين، خاصة في ظل التقارب النقطي بينهما ورغبة كل طرف في تحقيق الانتصار وفرض سيطرته على قمة المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها مواجهة مباشرة بين متصدر المسابقة وصاحب المركز الثاني، وهو ما يمنحها طابعًا تنافسيًا قويًا، في ظل سعي الأهلي لتقليص الفارق مع منافسه والاقتراب من المركز الأول.

موقف الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري

ويدخل بيراميدز المباراة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المواجهات، دون التعرض لأي تعادل أو خسارة.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما لعب 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات، بينما تعادل في مباراتين، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

ومن المنتظر أن يعتمد الحسين عموتة على العناصر التالية في مواجهة بيراميدز:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر الساعي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: منصف بقرار.

ويسعى الأهلي من خلال هذه المواجهة إلى إيقاف سلسلة انتصارات بيراميدز، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.