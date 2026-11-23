اتهمت لجنة الاستجابة للطوارئ في دار حمار بالسودان ميليشيا الدعم السريع بمهاجمة قرية أبو قلب بولاية غرب كردفان، ونهب المحلات التجارية والمنشآت، وسرقة أعداد كبيرة من الماشية والأغنام، وسط تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقالت اللجنة، في بيان الأحد، إن عناصر من ميليشيا الدعم السريع استخدموا مركبات قتالية خلال هجوم واسع النطاق استمر يومي السبت والأحد، واستهدفوا المتاجر وممتلكات السكان.

وحمّلت اللجنة قيادة ميليشيا الدعم السريع المسؤولية عن الهجوم، معتبرة أن عمليات النهب تأتي ضمن جهود ممنهجة لإفقار السكان.

وفي سياق متصل، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن فرقها الميدانية قدرت فرار 1715 شخصًا من قرية أبو قلب يوم الجمعة، مع تدهور الوضع الأمني، وانتقالهم إلى مناطق أخرى داخل محلية أبو زبد.

وأضافت المنظمة، في تحديث منفصل الأحد، أن نحو 3500 شخص آخرين نزحوا من بلدة أبو زاباد وست قرى مجاورة خلال يومي الجمعة والسبت، بسبب انعدام الأمن.

وشهدت محلية أبو زاباد موجات نزوح متتالية منذ 14 نوفمبر، عندما فر 3670 شخصًا من المنطقة، قبل أن تسجل المنظمة الدولية للهجرة نزوح 930 شخصًا إضافيًا من البلدة في 18 نوفمبر.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد القتال بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في ولاية غرب كردفان خلال الأيام الأخيرة، في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 إثر خلافات بشأن دمج ميليشيا الدعم السريع في الجيش.

وأسفرت الحرب، بحسب التقديرات الواردة في المادة، عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.