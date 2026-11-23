حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين الأمريكيين مسؤولية تجاهل تحذيراته قبل انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر، مدعيًا أن التطورات اللاحقة أثبتت صحة توقعاته بشأن تصاعد تحركات إيران وتراجع أسواق الأسهم عقب فوز الديمقراطيين.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، الأحد، إنه حذر قبل الانتخابات من أن فوز الديمقراطيين سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسواق الأسهم، وأن إيران ستصبح أكثر عدوانية في هجماتها، مؤكدًا أن الأمرين تحققا بالفعل.

وزعم الرئيس الأمريكي أن إيران أطلقت خلال الأسبوع الماضي طائرات مسيرة وصواريخ بأعداد تفوق أي فترة خلال أكثر من عام، مضيفًا أن الدفاعات الأمريكية أسقطتها جميعًا دون وقوع أضرار.

واتهم ترامب القادة الإيرانيين باعتبار الديمقراطيين ضعفاء وغير فعالين، محذرًا من أنه لن يسمح بحدوث ما وصفه بتدمير البلاد.

وفي سياق متصل، اتهم ترامب الديمقراطيين وإيران بمحاولة إبقاء أسعار النفط مرتفعة عمدًا قبل انتخابات التجديد النصفي، مدعيًا أن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين بمستويات قياسية.

وأعرب ترامب عن استيائه من عدم استيعاب الناخبين لتحذيراته قبل التصويت، واصفًا الانتخابات بأنها كانت «غريبة للغاية».

كما كرر الرئيس الأمريكي اتهاماته لإيران بقتل 81 ألف متظاهر حتى الآن، مختتمًا منشوره بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستنتصر في نهاية المطاف.