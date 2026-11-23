اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية بقتل 81 ألف متظاهر حتى الآن، في وقت لوح فيه بإمكانية إصدار أوامر بشن ضربات عسكرية على إيران بعد حلول العام الجديد، إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.

وقال ترامب، في تصريحات حصرية لشبكة «فوكس نيوز»، الأحد، إن المفاوضات مع طهران لا تحقق تقدمًا، متهمًا المفاوضين الإيرانيين بالمماطلة والمراوغة، ومعتبرًا أن المسؤولين الإيرانيين أصبحوا أكثر عدوانية منذ الانتخابات الأمريكية.

وأضاف أن الإيرانيين يواصلون الحديث دون تحقيق نتائج، واصفًا ما يقدمونه في المفاوضات بأنه «مجرد هراء»، في إشارة إلى تشككه في إمكانية التوصل إلى اتفاق عبر المسار الدبلوماسي.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وسط تصاعد التوترات في مضيق هرمز، مهددًا بإغراق جميع السفن الإيرانية التي تحاول تحدي الحصار، قائلًا إنه يأمل أن تقدم طهران على هذه الخطوة حتى تلقى سفنها المصير نفسه الذي لقيته بقية سفن البحرية الإيرانية.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قال ترامب إن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، واصفًا الحديث عن ارتفاع الأسعار والتداعيات الاقتصادية للحرب بأنه «خدعة كبرى».