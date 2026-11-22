تطرح بي واي دي الصينية سيارة أتو 8 موديل 2026 في السوق السعودية من خلال فئتين من التجهيزات هما Premium وPerformance، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كبيرة الحجم، مع تصميم عائلي وقدرات هجينة.

تصميم BYD أتو 8 موديل 2026

تعتمد BYD أتو 8 على هيكل كبير الحجم، إذ يبلغ طول السيارة 5,040 مم، ويصل عرضها إلى 1,996 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,760 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,950 مم.

BYD أتو 8 موديل 2026

تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية مصنوعة من الألمنيوم بقياس 21 بوصة، بالإضافة إلى مقدمة حادة الشكل، وردار علوي لرصد الحركة.

محركات هجينة وأداء يصل إلى 480 حصانًا

تعتمد السيارة على منظومة DM الهجينة القابلة للشحن، التي تجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحركات كهربائية، مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

وتختلف القدرات الميكانيكية بين الفئتين، إذ تنتج نسخة Premium قوة إجمالية تبلغ 275 حصانًا مع نظام دفع أمامي، بينما تصل قوة نسخة Performance إلى 480 حصانًا، مع نظام دفع كلي AWD.

وتحصل الفئة الأعلى على بطارية بسعة 35.6 كيلوواط ساعة، تدعم الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة تصل إلى 11 كيلوواط، والشحن السريع بالتيار المستمر DC بقدرة تصل إلى 72 كيلوواط.

BYD أتو 8 موديل 2026

تسارع وأداء BYD أتو 8 موديل 2026

تصل السرعة القصوى لنسخة Performance إلى 200 كم/س، بينما يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 4.9 ثانية.

أسعار BYD أتو 8 موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة في المملكة العربية السعودية بفئتين من التجهيزات، إذ يبلغ سعر BYD أتو 8 موديل 2026 فئة Premium نحو 156,900 ريال سعودي، بينما يصل سعر فئة Performance إلى 179,900 ريال سعودي.