يحتوي السوق المصري للسيارات، على باقة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي، ومنها الفئة العائلية ذات المساحة الرحبة والتي تصل إلى 7مقاعد.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو بمساحة عائلية، وأبرز المواصفات وأحدث الأسعار في السوق المصري.

إم جى 50 بلس

إم جى 50 بلس

دعمت السيارة إم جى 50 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 170 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر 1,325,000 جنيه.

دونج فنج 008

دونج فنج 008

تعتمد دونج فنج 008 على محرك 1500 سي سي تيربو، مع تقنية REEV، بقوة إجمالية قدرها 272 حصانًا، و340 نيوتن متر من عزم الدوران، مع مدى كلي يبلغ 1300 كم، وتقدم السيارة بسعر 1,950,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسباندر

ميتسوبيشي اكسباندر

تأتي ميتسوبيشي اكسباندر بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 104 حصانًا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,440,000 و 1,525,000 جنيه.

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

زودت شيري تيجو 8 بمحرك تيربو 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 145 حصانًا، وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,200,000 و 1,300,000 جنيه.

جيتور اكس 90 بلس

جيتور اكس 90 بلس

تعتمد السيارة جيتور اكس 90 بلس على محرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، جر أمامي، وتقدم بسعر 1,560,000 جنيه.