تعد تويوتا يارس كروس 2026 واحدة من السيارات التي تقدمها العلامة اليابانية في الأسواق العالمية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

محرك تويوتا يارس كروس

تعتمد تويوتا يارس كروس 2026 على منظومة هجينة HEV تتكون من محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي وبطارية مخصصة للنظام الهجين.

تويوتا يارس كروس

وتتوفر المنظومة بمستويين للقوة الإجمالية، الأول ينتج 116 حصانًا، والثاني يوفر قوة تصل إلى 130 حصانًا، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع e-CVT، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية.

ويبلغ عزم دوران محرك البنزين 120 نيوتن متر،ويستغرق التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة نحو 11.2 ثانية في نسخة 116 حصانًا، مقابل 10.7 ثانية في نسخة 130 حصانًا.

تويوتا يارس كروس

أبعاد يارس كروس

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، ويبلغ طولها 4,172 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,765 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,595 مم.

تويوتا يارس كروس

وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,560 مم، مع وزن فارغ يبلغ نحو 1,215 كجم، أما مساحة صندوق الأمتعة الخلفي فتبلغ 350 لترًا، وتتضمن التجهيزات مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، كما تعتمد السيارة على عجلات ألمنيوم تصل لـ 18 بوصة في الأمام والخلف.

تويوتا يارس كروس

مقصورة تويوتا يارس كروس

تعتمد يارس كروس 2026 على مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين الاستخدام العملي والوسائل الرقمية، حيث تأتي المقاعد بفرش جلدي، ولوحة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بتطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما تتوفر السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات لعرض بيانات السيارة ومعلومات القيادة، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، وبنظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وحزمة من تقنيات الحماية والأمان.