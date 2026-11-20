جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لطهران، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة لتكرار الضربات العسكرية ضد إيران إذا استدعت الضرورة ذلك.

وشدد على أن واشنطن لن تسمح للجمهورية الإسلامية بامتلاك سلاح نووي، في موقف يعكس استمرار تمسك الإدارة الأمريكية بمنع طهران من تطوير قدراتها النووية العسكرية، رغم الحديث المتواصل عن إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا تطلبت التطورات ذلك، مؤكدًا أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل هدفًا لا يمكن التراجع عنه.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة إذا رأت أن إيران تتجه نحو امتلاك قدرات نووية تهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا على الطاولة، رغم تفضيله التوصل إلى تفاهم مع الجانب الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التباين بين واشنطن وطهران بشأن شروط التسوية، إذ يطالب الجانب الأمريكي بضمانات تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما تتمسك طهران بمطالب تشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء القيود المفروضة على تجارتها النفطية.

وكان ترامب قد أكد في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الضربات إذا طرأت تطورات تستدعي ذلك، لكنه أشار أيضًا إلى أن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق، وأن استخدام القوة العسكرية قد لا يكون ضروريًا إذا أحرزت المفاوضات تقدمًا.

وفي المقابل، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن ترامب أبلغ مستشاريه بإمكانية تجنب شن هجمات جديدة على إيران ما لم تصدر عن طهران استفزازات أو تحركات تستدعي الرد الأمريكي، وهو ما يعكس استمرار تباين الخيارات المطروحة داخل الإدارة الأمريكية بشأن المرحلة المقبلة.

وتضع هذه المواقف المسار الدبلوماسي أمام اختبار صعب، في ظل استمرار التهديدات العسكرية والعقوبات الاقتصادية، وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.