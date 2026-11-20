أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، فوز الفيلم الروائي الطويل «هيسل 85»، إخراج تيودورا آنا ميهاي، بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي).

وضمت لجنة تحكيم الجائزة الناقد السينمائي مارسيلو جانو (البرازيل)، والناقدة أروى تاج الدين (مصر)، والناقدة سوزان جيتل (ألمانيا).

وتبلغ مدة فيلم «هيسل 85» 90 دقيقة، وتدور أحداثه في أعقاب أحداث الشغب المميتة التي شهدها ملعب «هيسل» بالعاصمة البلجيكية بروكسل عام 1985، حيث تجد ابنة العمدة وصحفي من أصول إيطالية نفسيهما في مواجهة أخلاقية وشخصية في قلب المأساة، وسط تداعيات الحدث وما يطرحه من أسئلة إنسانية وأخلاقية.

وتُعد تيودورا آنا ميهاي مخرجة بلجيكية رومانية، وُلدت في بوخارست، ولفتت الأنظار دوليًا بفيلمها الوثائقي الأول «في انتظار أغسطس» عام 2014، الذي حصد أكثر من عشر جوائز، كما رُشح لجوائز الفيلم الأوروبي. وحظي فيلمها الروائي الطويل الأول «المدنية» عام 2021 بمنحة إقامة «سينيفونداسيون» التابعة لمهرجان كان السينمائي.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وإفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.