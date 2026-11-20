حذر اللواء حامد فايد، رئيس القسم الفني بمباحث الإنترنت سابقًا والخبير بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من تطور أساليب سرقة الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد الأدوات التي يستغلها المحتالون لجمع المعلومات الشخصية عن الضحايا واستخدامها في اختراق حساباتهم.

وأوضح فايد، خلال حواره ببرنامج «تحت السيطرة»، المذاع على قناة «TEN»، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن سرقة الحسابات الشخصية تتطلب في بعض الحالات معرفة معلومات عن المجني عليه، وجمع تفاصيل خاصة به، ثم استغلالها في تنفيذ عملية الاختراق.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سهل على المحتالين الوصول إلى معلومات شخصية عن الكثير من الأشخاص، من خلال تجميع البيانات وتحليلها، بما يساعد الجناة على التعرف على ضحاياهم واستهداف حساباتهم.

نصيحة مهمة لضحايا الابتزاز الإلكتروني

ووجه خبير مباحث الإنترنت نصيحة للأشخاص الذين يتعرضون للابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا إياهم بالهدوء وعدم الانفعال، ومحاولة التعرف على هوية المتهم، موضحًا أن هدف الجاني في الغالب يكون الحصول على منفعة مقابل التهديد، سواء كانت أموالًا أو خدمة معينة.

وأكد أن التعامل بهدوء وبطريقة صحيحة مع المبتز يساعد المجني عليه على تجاوز الأزمة، مشددًا على ضرورة التواصل مع مباحث الإنترنت والإبلاغ عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

7 مكاتب إقليمية لمكافحة جرائم الإنترنت

وكشف اللواء حامد فايد أن وزارة الداخلية وفرت وحدات لتلقي شكاوى المواطنين في جميع المحافظات، إلى جانب وجود 7 مكاتب إقليمية لمكافحة جرائم الإنترنت، لتسهيل وصول الضحايا إلى الجهات المختصة وتقديم البلاغات.

ولفت إلى أن هناك ضابطات من السيدات داخل وحدات تلقي الشكاوى، للتعامل مع البلاغات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها السيدات، مؤكدًا أن هذه الوحدات تعمل على مدار 24 ساعة.

وأوضح أن توفير ضابطات سيدات يستهدف مساعدة النساء اللاتي قد يشعرن بالحرج من الإبلاغ عن وقائع الابتزاز أو المشكلات التي يتعرضن لها عبر الإنترنت، وإتاحة الفرصة لهن للتحدث مع ضابطة متخصصة وتقديم شكواهن دون حرج.