أكد النائب سامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية انتظام التواصل بين البرلمان المصري والبريطاني، معربا عن تطلعه إلى استقبال الوفد البرلماني البريطاني في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، بما يتيح لأعضائه مواصلة النقاش مع نظرائهم المصريين حول القضايا التي طُرحت في لندن، وبحث مجالات التعاون بين اللجان المعنية في البرلمانين.

جاء ذلك في ختام وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة شكري، والنائبة سحر البزار وكيلة لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة منى قشطة عضو لجنة العلاقات الخارجية، برنامج زيارته إلى لندن.

وأجرى الوفد عدة لقاءات مع "ستيفن داوتي"، وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، و"بريتي باتيل"، القيادية بحزب "المحافظين" ووزيرة الداخلية السابقة، واللورد "بورفيس"، القيادي بحزب "الديمقراطيين الأحرار"، و "كارين برادلي"، رئيسة لجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم.

وتناولت اللقاءات مسار العلاقات المصرية البريطانية وسبل تعزيزها، وأهمية استمرار التشاور السياسي بين القاهرة ولندن بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب النائب سامح شكري عن ارتياحه لاستئناف الزيارات البرلمانية بين البلدين، وما أتاحته لقاءات الوفد مع أعضاء مجلسي العموم واللوردات من فرصة للتعرف على رؤى مختلف التيارات السياسية البريطانية وطرح وجهة النظر المصرية بشأن القضايا التي تهم الجانبين.

وأكد أن هذا التواصل المباشر يدعم الحوار القائم على المستوى الحكومي ويسهم في تعزيز التفاهم بين البلدين.

واستعرض النائب سامح شكري أبرز التطورات على الساحة الداخلية المصرية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما حققته الدولة المصرية من إنجازات ملموسة في مختلف المجالات، رغم التحديات الجسيمة التي تفرضها البيئة الإقليمية والدولية المضطربة، وما لها من تداعيات مباشرة على مصر.

وحرص النائب شكري على تشجيع الجانب البريطاني على توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مصر، مستعرضاً الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.

وأبرز ما ينطوي عليه تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر من مردود إيجابي على اقتصادي البلدين، أخذاً في الاعتبار ما تتيحه السوق المصرية للشركات البريطانية من فرص للنمو والتوسع والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية، فضلاً عن إسهام تلك الاستثمارات في دعم جهود التنمية في مصر وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

كما تبادل الوفد مع الجانب البريطاني وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في السودان، واستعرض الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد في المنطقة ودعم تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي سياق الحديث عن ملف الهجرة، أبرز النائب شكري استضافة مصر على أراضيها نحو 11 مليون لاجئ ومهاجر من جنسيات مختلفة، يعيشون جنباً إلى جنب مع المواطنين المصريين في مختلف المدن والقرى، بما يعكس حجم الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الصدد.

وبحث الوفد كذلك مجالات التعاون بين لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري والشئون الداخلية بمجلس العموم البريطاني، لا سيما في قضايا الهجرة غير الشرعية، كما أثار الصعوبات التي يواجهها المواطنون المصريون في الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك الطلاب الراغبون في استكمال دراستهم بها، مشيراً إلى أهمية تيسير حركة الأفراد بين البلدين، وما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز التواصل الثقافي والتعليمي والمجتمعي، وبناء روابط ممتدة بين الشعبين.