نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

تطعيمات الأطفال الإجبارية.. جدول الجرعات حتى عمر 18 شهرًا ومواعيد الحصول عليها

4 أضعاف.. عادة شائعة تزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية

سمك السلمون أم اللحم البقري.. أي بروتين أفضل لمستوى السكر في الدم؟

بديل صحي لـ الملح.. يقي من الضغط ويحفظ القلب والكلى

لمرضى السكري.. 6 أنواع من الأطعمة يجب إدخالها في نظامك الغذائي

دراسة حديثة تزف بشرى سارة لعشاق البيض.. لا تزيد عن هذا العدد كل أسبوع

أفضل أنواع الخبز للحفاظ على مستويات السكر في الدم

قبل سنوات من ظهور الأعراض.. علماء يحددون إشارات خفية تتنبأ بـ الزهايمر

فوائدها مذهلة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة العدس مع الليمون؟

أمريكا توافق على أول دواء يعالج اضطراب عصبي نادر.. كيف يعمل؟

غنية بالفيتامينات.. ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول بذور الشيا ؟

طبيب يكشف عن فواكه تحتوي على أكبر وأقل قدر من السكر الطبيعي..ما هي؟