كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة ستانفورد أن أنماطًا دقيقة من نشاط الدماغ قد تكشف عن خطر الإصابة بمرض الزهايمر قبل سنوات من ظهور مشاكل الذاكرة أو تراكم البروتينات الضارة في الدماغ. كما يمكن لهذا النهج نفسه تحديد الأشخاص الذين تُظهر أدمغتهم مقاومة استثنائية للتدهور المعرفي، مما يشير إلى احتمال تحولهم في نهاية المطاف إلى "معاصرين خارقين".

وتشير الدراسة، التي نُشرت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني في مجلة "ساينس أدفانسز"، إلى طريقة جديدة فعّالة للكشف المبكر عن علامات التدهور المعرفي. وعلى عكس المؤشرات الحيوية التقليدية، قد يصبح من الممكن تغيير أنماط نشاط الدماغ هذه في نهاية المطاف من خلال تدخلات مُوجّهة.

لإجراء هذه الدراسة، فحص فريق البحث نشاط الدماغ لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر، والذين يمثلون طرفي نقيض في طيف الشيخوخة الإدراكية. ضمت إحدى المجموعتين مرضى الزهايمر، بينما ضمت الأخرى كبار السن ذوي الذاكرة الفائقة، وهم أفرادٌ حافظوا على ذاكرة تُضاهي ذاكرة أشخاص أصغر منهم بعقود. وباستخدام الفروقات بين هاتين المجموعتين، ابتكر العلماء نظامًا لتقييم نشاط الدماغ لدى البالغين الأصحاء إدراكيًا الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و70 عامًا.

وكشفت النتائج عن وجود صلة وثيقة بين نشاط الدماغ والصحة الإدراكية المستقبلية. فالأشخاص الذين تشابهت أنماط نشاط أدمغتهم مع أنماط مرضى الزهايمر كانوا أكثر عرضةً لتدهور القدرات الإدراكية، وتراكم لويحات الأميلويد بيتا، وتشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر خلال فترات متابعة امتدت حتى 12 عامًا. أما أولئك الذين تشابهت أنماط نشاط أدمغتهم مع أنماط كبار السن ذوي الذاكرة الفائقة، فكانوا أكثر قدرةً على الحفاظ على قدراتهم الإدراكية وتجنب هذه النتائج.

الزهايمر

طريقة جديدة للكشف عن مرض الزهايمر قبل فقدان الذاكرة

تنبأ نظام التقييم الجديد بالتدهور المعرفي المستقبلي بفعالية أكبر من العديد من المؤشرات المعروفة، بما في ذلك الخصائص الديموغرافية، وعوامل الخطر الوراثية، ومؤشرات بروتين بيتا أميلويد وتاو. يشير هذا إلى أن دراسة كيفية تواصل مناطق الدماغ المختلفة قد تكشف عن خطر الإصابة بمرض الزهايمر في وقت أبكر من الطرق الحالية.

يقول يو تشانغ، الحاصل على درجة الدكتوراه والأستاذ المساعد في الطب النفسي والعلوم السلوكية والباحث الرئيسي في الدراسة: "نحن نسعى لمعالجة تحدٍ كبير في مجال أبحاث مرض ألزهايمر؛ إذ تركز معظم الدراسات الحالية على المؤشرات الحيوية المعروفة للمرض، مثل بروتينات ’أميلويد-بيتا‘ أو ’تاو‘، لكن هذه المؤشرات لا تظهر إلا في مراحل متأخرة نسبياً من المرض. أما ما يهمنا حقاً فهو تحديد مؤشرات مبكرة يمكنها الكشف عن علامات أولية للتدهور المعرفي، مما قد يساعدنا في تقديم تدخلات علاجية في الوقت المناسب".

ويتصور تشانغ مستقبلاً يمكن فيه للعلاجات أن توجه نشاط الدماغ نحو أنماط ترتبط بمرونة معرفية أكبر. ومن بين الأساليب الممكنة في هذا الصدد: التدريب المعرفي، والتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، الذي يعتمد على استخدام نبضات مغناطيسية للتأثير على نشاط الدماغ.

أثبت التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة بالفعل قدرته على تغيير نشاط الدماغ لدى الأشخاص الذين يتلقون علاجاً للاكتئاب. ومع ذلك، لم تُختبر أي من هاتين الطريقتين المقترحتين في سياق الوقاية من التدهور المعرفي، كما لا يزال الباحثون يجهلون ما إذا كان تغيير نشاط الدماغ سيؤدي إلى تعديل مسار مرض ألزهايمر. وتوفر النتائج الجديدة نقطة انطلاق لتحديد مناطق الدماغ التي قد تصلح كأهداف علاجية.

يقول تشانغ: "هناك عنصران أساسيان: الأول هو معرفة أي جزء من الدماغ يجب استهدافه، والثاني هو كيفية إحداث تغيير في هذا الجزء. ولهذا السبب، يُعد تحديد نمط مرونة الدماغ لدى ’كبار السن ذوي القدرات الاستثنائية‘ (super-agers) أمراً بالغ الأهمية؛ فهو يتيح لنا معرفة النمط الأمثل الذي ينبغي السعي للوصول إليه".

ما الذي يجعل أدمغة "كبار السن ذوي القدرات الاستثنائية" مختلفة؟

بناءً على المعايير المعتمدة في التعريف، يمكن تصنيف ما يقرب من 10% من كبار السن ضمن فئة "ذوي القدرات الاستثنائية". وفي هذا البحث، يشير المصطلح إلى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً أو أكثر، والذين حققوا في اختبارات الذاكرة نتائج تضاهي تلك التي يحققها عادةً الأشخاص في سن الخامسة والأربعين، مع احتفاظهم في الوقت ذاته بوظائف تنفيذية طبيعية تتناسب مع أعمارهم.

ازداد اهتمام العلماء بهؤلاء الأفراد ذوي القدرة الاستثنائية على التحمل. مع ذلك، قارنت معظم الدراسات السابقة هؤلاء الأشخاص بكبار السن الآخرين الذين أدوا أداءً طبيعيًا في الاختبارات المعرفية.

أدرك تشانغ أن هذا النهج قد يتجاهل اختلافات بيولوجية هامة. فقد يحصل شخصان على درجات متقاربة في اختبارات الذاكرة رغم اختلاف حالتهما الصحية الدماغية اختلافًا كبيرًا. قد يكون أحدهما قد بدأ بالفعل في تكوين لويحات بيتا أميلويد أو يُظهر تغيرات بيولوجية أخرى مرتبطة بالشيخوخة، بينما قد لا يكون الآخر كذلك.

قال: "الأفراد الأصحاء الذين لا يعانون من ضعف إدراكي شديد التباين فيما يتعلق باضطراباتهم البيولوجية. إن مجرد مقارنة هؤلاء الأشخاص بكبار السن مع هذه الفئة المتباينة يجعل من الصعب تحديد ما هو حاسم فيما يتعلق بأنماط الدماغ المقاومة أو المعرضة للخطر".

بعبارة أخرى، فإن مقارنة هؤلاء الأشخاص بمجموعة واسعة من كبار السن الأصحاء ظاهريًا تجعل من الصعب تحديد خصائص الدماغ التي تحمي بالفعل من التدهور.

اتّبع فريق ستانفورد نهجًا مختلفًا. فبدلًا من استخدام كبار السن العاديين كمجموعة مقارنة، قاموا بدراسة أشخاص مصابين بمرض الزهايمر كانوا في نفس عمر هؤلاء الأشخاص تقريبًا. وقد أدى ذلك إلى ظهور مجموعتين أكثر وضوحاً في طرفي نقيض الطيف المعرفي.

كشفت فحوصات الدماغ عن نمط خفي

استند الباحثون إلى بيانات التصوير التي جُمعت من خلال عدة مبادرات بحثية رئيسية، بما في ذلك سلسلة دراسات التصوير المتاحة للجميع، ودراسة هارفارد لشيخوخة الدماغ، ومبادرة التصوير العصبي لمرض الزهايمر.

فحصوا صور الرنين المغناطيسي الوظيفي في حالة الراحة لـ 180 شخصًا من كبار السن ذوي النشاط البدني العالي جدًا و110 أشخاص تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر. تسجل تقنية التصوير هذه أنماط نشاط الدماغ بينما يستلقي الشخص بهدوء داخل جهاز التصوير.

كشفت المقارنة عن اختلافات مميزة في النشاط عبر مناطق دماغية متعددة. أظهرت بعض المناطق نشاطًا أكبر بينما أظهرت مناطق أخرى نشاطًا أقل، مما أنتج أنماطًا واضحة ميزت المجموعتين. يشير العلماء إلى العلاقات بين هذه المناطق باسم الاتصال الوظيفي، أو المخطط الوظيفي للاتصال الدماغي.

باستخدام هذه الأنماط، طور الفريق مقياسًا يُسمى مخطط الاتصال الدماغي لمرونة الزهايمر وقابليته للتأثر، أو ما يُعرف بمؤشر ARC. ميزت طريقة التقييم هذه كبار السن ذوي النشاط البدني العالي جدًا عن مرضى الزهايمر بدقة تقارب 85%.

ثم قام الباحثون بالبحث فيما إذا كان نفس التوقيع الدماغي يمكن أن يساعد في التنبؤ بما سيحدث للأشخاص الذين لم تظهر عليهم بعد أي مشاكل إدراكية ملحوظة.

التنبؤ بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر قبل سنوات من وقوعه

طبّق فريق البحث نظام تسجيل "ARC" على أكثر من 1300 شخص بالغ يتمتعون بصحة إدراكية جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 55 و70 عاماً. وقد جاءت نتائجهم ضمن نطاق واسع؛ إذ تشير القيم المنخفضة إلى نشاط دماغي يشبه ذلك الذي يظهر لدى "المسنين المتميزين" (super agers) -أي أولئك الذين يحتفظون بقدرات ذهنية استثنائية رغم تقدمهم في العمر- بينما تشير القيم المرتفعة إلى أنماط أقرب لتلك الملاحظة لدى مرضى ألزهايمر.

في بداية الدراسة، لم تظهر أي فروق واضحة في الأداء الإدراكي بين الأشخاص الحاصلين على درجات مرتفعة في نظام "ARC" وأولئك الحاصلين على درجات منخفضة. ومع ذلك، فعند فحص البيانات التي جُمعت خلال سنوات المتابعة اللاحقة، برزت فروق جوهرية.

يقول كانهاو (أليكس) تشاو، الحاصل على درجة الدكتوراه والباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مجال الطب النفسي والمؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد استخدمنا نظام تسجيل 'ARC' للتنبؤ بمدى احتمالية تطور حالة الفرد نحو ضعف إدراكي خفيف أو الإصابة بمرض ألزهايمر".

اختلفت فترات المتابعة المتاحة باختلاف مجموعات البيانات؛ إذ امتدت سجلات بعض المشاركين إلى 12 عاماً، في حين تراوحت فترة متابعة معظمهم بين خمس وست سنوات تقريباً. وحتى ضمن هذه الفترات الأقصر، ساعدت درجات "ARC" الأولية في التنبؤ بالتغيرات اللاحقة في القدرات الإدراكية.

وقد شهد الأفراد الذين أشارت درجاتهم إلى نشاط دماغي يشبه ذلك المرتبط بمرض ألزهايمر تراجعاً أسرع في الاختبارات المعيارية للذاكرة والانتباه والوظائف التنفيذية. وفي المقابل، أظهر الأشخاص الذين اتسمت أنماط نشاطهم الدماغي بخصائص مشابهة لتلك التي يتمتع بها "المسنون المتميزون" (super agers) أبطأ معدلات التراجع الإدراكي.

يقول تشاو: "لقد قارنا درجة 'ARC' بالمؤشرات الحيوية المعتمدة حالياً في التنبؤ باحتمالية إصابة الأفراد بمرض ألزهايمر. وقد أظهر نموذجنا قدرة تنبؤية تضاهي تلك المؤشرات أو تتفوق عليها، كما أنه يتيح التنبؤ في مرحلة زمنية أبكر. وعلاوة على ذلك، فإن دمج درجاتنا مع المؤشرات الحيوية الحالية يعزز من دقة التنبؤ".

مقياس أكثر دقة لشيخوخة الدماغ

كما بحث الفريق في العلاقة بين درجات "ARC" ومقياس آخر للصحة العصبية يُعرف بـ "عمر الدماغ" (brain age)؛ وهو مقياس يُقدِّر شيخوخة الدماغ استناداً إلى بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي التي جُمعت من أفراد أصحاء.

ورغم وجود ارتباط معين بين المقياسين، يؤكد تشانغ أن "ARC" يقدم معلومات أكثر تحديداً حول مدى قابلية الفرد للتأثر بالتراجع الإدراكي أو مقاومته له مع التقدم في العمر.

ويضيف قائلاً: "أنا متحمس لأننا تمكنا من تحديد ’بصمة‘ تساعدنا على فهم الفروق بشكل أفضل بين الأشخاص الذين يحافظون على أداء إدراكي ممتاز، وأولئك الذين يظهرون تراجعاً في قدراتهم الإدراكية".

وتشير هذه النتائج إلى أن أنماط التواصل بين مناطق الدماغ قد توفر معلومات قيّمة حول الصحة الإدراكية المستقبلية، وهي معلومات لا يمكن رصدها من خلال اختبارات الذاكرة التقليدية وحدها.

كما تفتح هذه النتائج الباب أمام احتمالية أن يؤدي دمج قياسات النشاط الدماغي مع المؤشرات الحيوية المعروفة لمرض ألزهايمر إلى تحسين القدرة على تحديد الأفراد الذين قد يستفيدون أكثر من المراقبة المبكرة أو العلاجات الوقائية المستقبلية.