شهد الدكتور العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومعهد إعداد القادة بحلوان؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في دعم منظومة الابتكار والإبداع بالجامعات والمعاهد المصرية، واكتشاف ورعاية المبتكرين والنوابغ من الطلاب وشباب الخريجين، وتنمية قدراتهم، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات وتطبيقات عملية قابلة للتنفيذ، بحضور قيادات الصندوق والمعهد.

وقّع البروتوكول د.كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، ود.هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

ويستهدف البروتوكول نشر ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتعزيز مفاهيم التفكير الابتكاري والمبادرة والعمل الحر، من خلال تنفيذ برامج متكاملة لاكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وتنمية مهاراتها وقدراتها، وإتاحة الفرص الداعمة لأصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية.

ويتضمن التعاون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية ودورات تأهيلية وورش عمل متخصصة لتنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات والقيادة وإدارة المشروعات والابتكار، فضلًا عن دعم وتطوير الأفكار والمشروعات الابتكارية الطلابية، والعمل على تحويلها إلى نماذج أولية وتطبيقات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ، وفقًا للخطط الموضوعة بين الطرفين.

كما يشمل البروتوكول تنظيم المسابقات والملتقيات والمنتديات والمعارض والمؤتمرات المشتركة في مجالات الابتكار والنبوغ وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتأهيل الشباب لتأسيس وإدارة الشركات الناشئة، وتنمية مهاراتهم في إعداد دراسات الجدوى ونماذج الأعمال والتسويق وإدارة المشروعات.

ويمتد التعاون إلى تبادل الخبرات والاستعانة بالخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، وتنظيم اللقاءات الحوارية والفعاليات المشتركة لنقل المعرفة وربط الطلاب بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة لتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في تقديم حلول غير تقليدية للتحديات المجتمعية والتنموية.

وفي إطار تفعيل مجالات التعاون، نص البروتوكول على إعداد خطة عمل سنوية مشتركة، ينفذ من خلالها معهد إعداد القادة أنشطة وبرامج متنوعة تستهدف منتسبي المجتمع الجامعي، من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، وطلاب الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأعضاء الجهاز الإداري، والقيادات الجامعية بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.

كما يتضمن البروتوكول إتاحة مقر مناسب لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ داخل معهد إعداد القادة، وفقًا للإمكانات المتاحة، لاستخدامه في تنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المشتركة واللقاءات التدريبية، فضلًا عن تنظيم زيارات علمية وميدانية للطلاب إلى الجهات المتعاقدة مع الصندوق أو المرتبطة به ببروتوكولات تعاون، بما يتيح لهم فرصًا للمعايشة العملية والتعرف على بيئات العمل المختلفة، ويسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز منظومة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، تنفيذًا لمبادرة «دولة الابتكار»، إحدى مخرجات منتدى مصر 2026، والتي تستهدف توحيد الجهود والإمكانات الداعمة للمبتكرين والنوابغ، وتعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي والصناعة وريادة الأعمال، وتوفير مسارات متكاملة لاكتشاف المواهب ورعايتها واحتضان أفكارها الابتكارية وتحويلها إلى مشروعات وتطبيقات عملية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.