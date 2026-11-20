لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة مدينة نصر، بعدما اختل توازنه أثناء وقوفه بشرفة شقته، ليسقط أرضا ويلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته البالغة.

تفاصيل مصرع شاب في مدينة نصر

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بسقوط شاب من علو ووفاته في الحال، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر، برفقة سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الشاب اختل توازنه أثناء وقوفه بشرفة شقته بالطابق الرابع، ما أدى إلى سقوطه ووفاته متأثرًا بإصاباته، فيما أكد شهود العيان وأفراد أسرته عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما قررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.