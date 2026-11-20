في تأكيد جديد على الدور الريادي لمصر ومكانتها الفاعلة في المحافل الدولية للطيران المدني، قدمت مصر ممثلة في سلطة الطيران المدني، نيابةً عن 54 دولة إفريقية عضوًا باللجنة الإفريقية للطيران المدني (AFCAC)، ورقة عمل تعكس رؤية إفريقية موحدة بشأن تحقيق التوازن بين السياسات الخاصة بالرسوم و الضرائب ومتطلبات التنمية المستدامة لصناعة النقل الجوي العالمي.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بمقرها في مونتريال بكندا، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026، وذلك في إطار مناقشات تعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتحديدًا الجلسة المخصصة لمناقشة «الرسوم المفروضة على النقل الجوي الدولي» (Levies on International Air Transport).

وأكدت مصر، خلال مداخلتها أمام المؤتمر، أن تحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطيران يجب أن يستند إلى إطار دولي متوازن ومنسق، يضمن المنافسة العادلة ويحافظ على الربط الجوي العالمي مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والتنموية للدول، لا سيما الدول النامية والإفريقية

وسلطت المداخلة المصرية الضوء على التحديات الناجمة عن تزايد السياسات الخاصة بفرض الرسوم و الضرائب والتدابير الأحادية والإقليمية، وما قد يترتب عليها من تداخل في الالتزامات التنظيمية وازدواجية في الأعباء المالية المفروضة على شركات الطيران، فضلًا عن احتمالات اتخاذ تدابير مماثلة بين الأقاليم المختلفة على أساس المعاملة بالمثل بما قد يؤدي إلى تعدد الأطر التنظيمية والتأثير على وحدة النظام العالمي للنقل الجوي

ودعت مصر منظمة الطيران المدني الدولي إلى مواصلة دورها المحوري في تنسيق السياسات العالمية، والعمل على وضع آليات فعالة لمنع ازدواجية الرسوم والالتزامات ، بما يحقق التوازن بين الاستدامة والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي لصناعة النقل الجوي