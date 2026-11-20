شارك مصطفى زيكو لاعب نادي بيراميدز صورا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر زيكو رفقة زوجته اثناء قضاء عطلة نهاية الصيف باجواء مميزة على شواطئ البحر.

وكان مصطفى زيكو، لاعب نادي بيراميدز، قد أحيا الذكرى الخامسة عشرة لوفاة والده، معبرًا عن اشتياقه إليه بكلمات مؤثرة، وداعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ونشر مصطفى زيكو عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» على حسابه بموقع «إنستجرام»، رسالة مؤثرة لإحياء ذكرى رحيل والده، حيث كتب: «الذكرى الـ 15 على فراقك يا حبيبي.. اللهم ارحم بابا رحمة تَسَع السموات والأرض».

وكانت مسيرة مصطفى زيكو قد شهدت محطة مهمة مع نادي زد، الذي انضم إلى صفوفه في أغسطس 2023، وقدم معه مستويات مميزة؛ ليصبح أحد العناصر البارزة بالفريق.

وفي صيف 2025، انتقل زيكو إلى نادي بيراميدز، في خطوة جديدة بمشواره الكروي، ووقع عقدًا يمتد حتى عام 2029، ليواصل مسيرته مع الفريق السماوي.