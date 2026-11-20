تنطلق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 عدد من المباريات المهمة ابرزها مباريات كأس العالم للناشئين المقامة في قطر

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين



كوبا ضد طاجيكستان الساعة 15:00



بلجيكا ضد فيتنام الساعة 15:00



مالي ضد نيوزيلاندا الساعة 15:30



فيجي ضد المغرب الساعة 16:00



إيطاليا ضد جامايكا الساعة 17:00



السنغال ضد كرواتيا الساعة 17:30



ساحل العاج ضد أوزبكستان الساعة 18:00



إسبانيا ضد الصين الساعة 18:00

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



أتلتيك بيلباو ضد إسبانيول الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الأهلي ضد النصر الساعة 19:30

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بايرن ميونخ ضد كولن الساعة 21:30

مواعيد مباريات الدوري القطري



الدحيل ضد قطر الساعة 15:00

السد ضد لوسيل الساعة 15:00

الغرافة ضد العربي الساعة 17:30