تنطلق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 عدد من المباريات المهمة ابرزها مباريات كأس العالم للناشئين المقامة في قطر
مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين
كوبا ضد طاجيكستان الساعة 15:00
بلجيكا ضد فيتنام الساعة 15:00
مالي ضد نيوزيلاندا الساعة 15:30
فيجي ضد المغرب الساعة 16:00
إيطاليا ضد جامايكا الساعة 17:00
السنغال ضد كرواتيا الساعة 17:30
ساحل العاج ضد أوزبكستان الساعة 18:00
إسبانيا ضد الصين الساعة 18:00
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو ضد إسبانيول الساعة 22:00
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الأهلي ضد النصر الساعة 19:30
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد كولن الساعة 21:30
مواعيد مباريات الدوري القطري
الدحيل ضد قطر الساعة 15:00
السد ضد لوسيل الساعة 15:00
الغرافة ضد العربي الساعة 17:30