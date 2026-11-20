أعلنت قوات تحالف دعم تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية أطلقتهما الفصائل اليمنية .

وفي وقت لاحق ؛ ذكر قوات تحالف دعم الشرعية،أن دفاعاته الجوية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

هجمات الحوثي على السعودية

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع الجوي في وقت سابق، اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها الاعتداءات التي طالت أعياناً مدنية ومنشآت اقتصادية في العاصمة الرياض، وأسفرت عن أضرار مادية بأحد الأبراج المدنية.

وأكدت الجامعة، أن تكرار استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقاً لقواعد القانون الدولي، ويهدد سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.