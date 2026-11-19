تقدم تويوتا اليابانية مجموعة متنوعة من السيارات في السوق السعودي، ومنها سيارة FJ كروزر 2027 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

محرك تويوتا FJ كروزر 2027

تعتمد تويوتا FJ كروزر 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر، وتصل قوته إلى 164 حصانًا عند 5200 دورة في الدقيقة، بينما يبلغ عزم الدوران 245 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة. ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي جزئي يتيح الاختيار بين أوضاع H2 وH4 وL4 .

تويوتا FJ كروزر 2027

أبعاد تويوتا FJ كروزر 2027

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، ويبلغ طولها 4610 مم، وعرضها 1855 مم، وارتفاعها 1890 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2580 مم.

ويبلغ الخلوص الأرضي 245 مم، وتعتمد FJ كروزر على عجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية LED، وتضم المرايا الجانبية مؤشرات للانعطاف، مع إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا.

تويوتا FJ كروزر 2027

تجهيزات تويوتا FJ كروزر 2027

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية، إذ تأتي السيارة بشاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي وتقنيةApple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصات.

تويوتا FJ كروزر 2027

وتحتوي المقصورة على مقاعد مكسوة بالجلد الصناعي، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة التخزين عند الحاجة، وتشمل التجهيزات نظامًا صوتيًا مكونًا من 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكيًا، ومنافذ USB-C للشحن.

تويوتا FJ كروزر 2027

وتأتي تويوتا FJ كروزر 2027 بعدد من وسائد الحماية الهوائية، إلى جانب مجموعة من الأنظمة الإلكترونية، مثل نظام Toyota Safety Sense 3.0، كما تتوفر أنظمة مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية عند الرجوع، فضلًا عن كاميرات الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

تويوتا FJ كروزر 2027

سعر تويوتا FJ كروزر 2027 في السعودية

تقدم تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2027 في السوق السعودي، بسعر 168,532 ريالا سعوديا.