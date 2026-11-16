بتصميم البيك أب.. كل ما تريد معرفته عن GMC هامر الكهربائية

ارتبط اسم هامر على مدار سنوات طويلة بالسيارات كبيرة الحجم ذات التصميم الصندوقي والقدرات المخصصة للطرق الوعرة، وبدأت قصة هذه السيارات مع النسخة المدنية Hummer H1 عام 1992، قبل ظهور H2 عام 2002، ثم H3 عام 2005.

واستمرت العلامة في تقديم طرازاتها حتى توقف إنتاج سيارات هامر عام 2010، لتعود لاحقًا من خلال مشروع جديد تحت مظلة GMC التابعة لمجموعة جنرال موتورز.

وكشفت GMC في أكتوبر 2020 عن عودة هامر بهوية كهربائية بالكامل، قبل بدء إنتاج النسخة الجديدة خلال عام 2021 وطرحها في الأسواق اعتبارًا من عام 2022.

GMC هامر

وحافظت السيارة على ملامحها الخارجية المعروفة، مع تحويل منظومة الحركة إلى الطاقة الكهربائية، وتقديمها بنسختين من الهيكل، إحداهما SUV والأخرى بيك أب، التي تحتفظ بصندوق التحميل الخلفي والتصميم العملي للشاحنات الكبيرة.

محركات وأداء GMC هامر الجديدة

تعتمد نسخة GMC Hummer EV Pickup الأعلى تجهيزًا على منظومة كهربائية تتكون من ثلاثة محركات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة ونظام دفع رباعي 4WD. وتصل القوة الإجمالية إلى 1160 حصانًا، مع بطارية بسعة 205 كيلوواط ساعة، ويبلغ مدى القيادة الكهربائي نحو 584 كم وفق البيانات المقدمة.

GMC هامر

وتستطيع الشاحنة التسارع من الثبات إلى 96 كم في الساعة خلال 2.8 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك الطاقة 33.4 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، ويصل استهلاك الوقود المكافئ إلى 24.9 كم لكل لتر، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر DC بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، وتوفر قدرة سحب تبلغ 5,670 كجم، مع حمولة تصل إلى 662 كجم.

أبعاد GMC هامر

تأتي السيارة بطول 5,508 مم، وعرض 2,202 مم، وارتفاع 2,010 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 3,444 مم، مع مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED، بالإضافة إلى عجلات ألمنيوم رياضية بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

GMC هامر

أبرز تجهيزات GMC Hummer EV Pickup

تضم السيارة مجموعة من التجهيزات التي تدعم الاستخدام اليومي والقيادة خارج الطرق الممهدة، أبرزها السقف Infinity Roof المزود بألواح شفافة قابلة للإزالة، إلى جانب نظام التوجيه الرباعي الذي يساعد على تحسين المناورة وتقليل دائرة الدوران، كما تتوفر تقنيةCrabWalk ، ونظام Super Cruise للمساعدة على القيادة دون استخدام اليدين على الطرق المتوافقة معه.

وتشمل التجهيزات أيضًا شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 13.4 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، ومقاعد أمامية كهربائية قابلة للتدفئة والتهوية، بالإضافة إلى نظام MultiPro للباب الخلفي لصندوق التحميل، وكاميرات محيطية تساعد السائق على مراقبة المناطق المحيطة بالسيارة أثناء القيادة.