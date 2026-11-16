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عصام عبد الفتاح: الثقافة التحكيمية لدى أغلب الجماهير بعيدة عن ما يحدث في العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عبد الفتاح: الثقافة التحكيمية لدى أغلب الجماهير بعيدة عن ما يحدث في العالم

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
رباب الهواري

دافع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، عن اختيار الحكم السلفادوري لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الحكم يمتلك سيرة تحكيمية قوية وخبرات كبيرة على المستوى الدولي.

عصام عبد الفتاح يكشف مفاجأة بشأن الحكم السلفادوري

وقال عصام عبد الفتاح، خلال ظهوره في برنامج «قهوة فايق»، إن الحكم السلفادوري سبق له إدارة مباراة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم الأخيرة، كما كان من أكثر الحكام مشاركة في مباريات المونديال، إلى جانب ظهوره في كأس العالم 2022.

وأضاف أن الحكم يُعد من أفضل حكام العالم في الوقت الحالي، مشددًا على أن اختياره لإدارة مواجهة الأهلي وبيراميدز جاء بناءً على تاريخه وخبراته، وليس مجرد اختيار عشوائي.

لا يشترط أن يكون الحكم من ألمانيا أو فرنسا

وأوضح عبد الفتاح أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عن التحكيم دون امتلاك الثقافة الكافية لفهم تفاصيله، مؤكدًا أن جودة الحكم لا ترتبط بجنسيته أو الدولة التي ينتمي إليها.

وأشار إلى أن حكم نهائي كأس العالم الأخير كان سلوفينيًا، بينما كان حكم النهائي السابق بولنديًا، لافتًا إلى أن الحكم الصومالي يُعد من أفضل الحكام في القارة الأفريقية.

وتابع: «أنا راجل في فيفا بقالي 12 سنة وفاهم تحكيم، ومش شرط الحكم اللي جاي من ألمانيا أو فرنسا يكون أفضل من غيره، التحكيم مفيهوش دول لكن فيه علم».

إيقاف الحكم السلفادوري لا يقلل من قيمته

وعن الأنباء المتداولة بشأن إيقاف الحكم السلفادوري من جانب الاتحاد السلفادوري في شهر فبراير الماضي، أكد عبد الفتاح أن تعرض الحكام للإيقاف أمر وارد ولا يعني بالضرورة ضعف مستواهم.

وضرب مثالًا بنفسه وبجمال الغندور، موضحًا أنهما تعرضا للإيقاف خلال عملهما في الدوري المصري، متسائلًا عما إذا كان ذلك يقلل من قيمتهما التحكيمية.

تحفظ على الحكم الألماني لمواجهة الترجي والإفريقي

وفي سياق آخر، تطرق عصام عبد الفتاح إلى الحكم الألماني الذي أدار مواجهة الإفريقي والترجي التونسي، مؤكدًا أن لديه مشكلة كبيرة، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها خلال حديثه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الثقافة التحكيمية لدى قطاع كبير من الجماهير والمتابعين لا تزال بعيدة عن طبيعة ما يحدث في عالم التحكيم، مشيرًا إلى أنه لا يرى جدوى من تحليل أداء الحكم الأجنبي في مباراة الأهلي وبيراميدز، في ظل عدم وجود سلطة مباشرة له عليه.

عصام عبدالفتاح لجنة الحكام اتحاد الكرة الاهلي بيراميدز

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