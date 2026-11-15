شبانة عن اختيار حكم سلفادوري لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز: فشل للجنة الحكام

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اختيار حكم من خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، يمثل فشلًا للجنة الحكام الرئيسية، مشددًا على ضرورة الاستعانة بحكم أجنبي معروف يمتلك خبرات كبيرة في إدارة المباريات المهمة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "أنا بقول للأهلي، لما كده تبعت جواب للجنة الحكام أو لاتحاد الكرة، تقول أنا عايز حكم من برا الخمسة دوريات الكبرى، وساعتها هيجيبولك من إسبانيا أو من ألمانيا أو من إنجلترا، خالف تعرف، خالف تعرف".

وانتقد شبانة اختيار الحكم السنغافوري، قائلًا: "إيفان بارتون يتمتع بخبرات معرفش إيه وأي كلام بقى. هيطلع بارتون ده يعني أحسن حكم في العالم! لكن لجنة الحكام المصرية مش عارفة تجيب حكم فرنسي ولا حكم إنجليزي، كل حاجة لها حجة".

وتابع: "أنا بعتبر عدم وجود حكم من الدول الخمسة الكبيرة فشل للجنة الحكام الرئيسية، ولجنة الحكام بعظمته وقيمته ومكانته مش عارفة تجيب حكم من خمس دول كبار؟ إحنا مش عارفين".

وواصل:"أنا بجيب حكم أجنبي ليه؟ عشان الدولارات؟ ولا عشان يفرق معايا في إدارة المباراة الحساسة، مباراة ربما يكون لها دور في القمة المصرية وبطل الدوري؟ ماتش مهم".

وأكمل:" مش معقول تجيبلي حكم أجنبي، يعني جنسيته مش مصري، وأنا في الملعب مش حاسه أجنبي".

واستشهد شبانة بتصريحات سابقة هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أكد خلالها ضرورة الاستعانة بحكم أجنبي معروف لإدارة مباراة الأهلي، موضحًا أن مجرد كون الحكم أجنبيًا لا يكفي، بل يجب أن يشعر الجميع داخل الملعب بفارق الخبرة والمستوى.