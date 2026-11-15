فتاوى تشغل الأذهان| دار الإفتاء تكشف حكم إقامة المرأة الصلاة في بيتها .. حكم قضاء الفرائض الفائتة دون الوقوف مع القدرة عليه

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجب على المرأة إقامة الصلاة إذا صلت في بيتها؟.. أمين الإفتاء يوضح

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة مع القدرة على الوقوف؟.. أمين الفتوى يوضح

ما حكم لعب البلايستيشن على أموال؟.. أمين الإفتاء يجيب

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها ما يلي:

في البداية، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول ما إذا كان يجب على المرأة إقامة الصلاة عند أدائها الفريضة في منزلها.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن الأذان والإقامة من الأذكار التي يُثاب المسلم عليها، مشيرًا إلى أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، ويكون لمن حول المسجد أو مكان الصلاة، بينما ترتبط الإقامة بالاستعداد لأداء الصلاة واجتماع المصلين خلف الإمام.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المسلم إذا صلى منفردًا، سواء كان رجلًا أو امرأة، فله أن يؤذن ويقيم الصلاة، ويُثاب على ذلك باعتباره ذكرًا لله سبحانه وتعالى، موضحًا أن الإقامة تتضمن تكرار الذكر والاستعداد للوقوف بين يدي الله.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من صلى منفردًا دون أذان أو إقامة فقد أدى الفريضة، ولا إثم عليه، مشيرًا إلى أن الأذان والإقامة في هذه الحالة أمران يُثاب عليهما المسلم، سواء كان رجلًا أو امرأة.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من سيدة تُدعى نجاة، قالت إنها تراكمت عليها صلوات فائتة، ولذلك تؤديها جالسة لكونها سيدة مسنة، بينما تصلي الفروض الحاضرة واقفة كالمعتاد، وتسأل عن صحة ما تفعله.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريح له، أن هذا التصرف غير صحيح، ما دامت السائلة قادرة على أداء الصلاة واقفة والقيام بالركوع والسجود على هيئتهما المعتادة، مؤكدًا أن قدرتها على أداء الصلاة الحاضرة قائمة دليل على قدرتها على قضاء الصلوات الفائتة بالكيفية نفسها.

وأضاف أن من تستطيع الوقوف في الصلاة الحاضرة لا يصح لها أن تؤدي الصلوات التي تقضيها جالسة لمجرد أنها فائتة، بل عليها أن تصليها واقفة ما دامت قادرة على ذلك.

وأشار إلى أن الجلوس في الصلاة يكون لمن لا يستطيع القيام، موضحًا أن العجز عن الوقوف إذا تحقق في الصلاة الحاضرة ينسحب كذلك على الصلوات الفائتة التي يريد الإنسان قضاءها، داعيًا الله أن يمنح السائلة الشفاء والعافية.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم لعب ألعاب البلايستيشن، وما إذا كان يختلف الحكم عند اللعب مقابل أموال.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن ممارسة هذه الألعاب دون مقابل مالي قد تتحول إلى مضيعة للوقت، خاصة عندما تستحوذ على اهتمام الإنسان على حساب القراءة والاطلاع وتثقيف النفس.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الاعتياد المفرط على ألعاب الفيديو قد يؤدي إلى ضعف الاهتمام بالثقافة والمعرفة، ويجعل بعض الشباب ينصرفون عن قراءة القرآن والكتب والأدب والشعر، محذرًا من خطورة عدم تعويد الأبناء على القراءة والاهتمام بسير الصحابة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.

في المقابل، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن منع الأبناء من هذه الألعاب تمامًا قد يكون صعبًا، ولذلك شدد على أهمية تنظيم الوقت وتقنين ممارستها، بحيث تأتي بعد الانتهاء من المسؤوليات والواجبات، وألا تتحول إلى نشاط يستحوذ على معظم وقت الإنسان.

وحسم الشيخ عويضة عثمان حكم اللعب على المال، مؤكدًا أنه حرام شرعًا؛ لأنه يدخل في باب المقامرة، بخلاف اللعب دون مقابل مالي، الذي دعا إلى عدم الإفراط فيه ومراعاة ألا يكون سببًا في إهدار الوقت والابتعاد عن القراءة والتثقيف.