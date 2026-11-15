أسامة عبد الحي من قنا يحدد 3 عناصر أساسية لإعداد طبيب كفء

شارك د. أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، في فعاليات المؤتمر العلمي الأول لرابطة أطباء الباطنة بقنا برئاسة د. علي عثمان، الذي نظمته الرابطة برعاية نقابة أطباء قنا وبالتعاون مع جمعية صعيد مصر للسكري برئاسة د. مصباح كامل، وبمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والاستشاريين والمتخصصين في أمراض الباطنة، وحضور واسع من أطباء قنا ومحافظات جنوب الصعيد.

ورحب الدكتور أسامة عبد الحي، خلال كلمته بالمؤتمر، بالنشاط العلمي الذي تنظمه الروابط العلمية التخصصية بالمحافظات، مؤكدا أهمية دعم هذه الأنشطة واللقاءات في إطار اهتمام نقابة الأطباء بالتعليم الطبي والتدريب والتطوير المهني المستمر، وإتاحة الفرصة أمام الأطباء لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث المستجدات العلمية والطبية.

وأكد نقيب الأطباء، على أن إعداد طبيب كفء يتطلب توافر ثلاثة عناصر أساسية ومتكاملة، تبدأ باختيار طالب جيد، ثم توفير تعليم طبي جيد داخل كليات الطب، وصولا إلى التدريب العملي الجيد بعد التخرج، مشددا على أن هذه العناصر لا ينفصل بعضها عن بعض، وأن أي خلل أو قصور سواء في مستوى الطالب الملتحق بكلية الطب، أو في جودة التعليم والتدريب بالكليات التي لا تمتلك مستشفيات جامعية، أو في عدم توافر أماكن تدريب مناسبة للخريجين، ينعكس بالضرورة على مستوى تأهيل الطبيب وكفاءته المهنية وقدرته على تقديم الخدمة الطبية فيما بعد.

شروط إعداد طبيب كفء

وشهد المؤتمر حضور د. أبو بكر القاضي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، ود. محمد الديب، نقيب أطباء قنا، ود. حيدر عبد الحميد، وكيل نقابة أطباء قنا، ود. محمود عويس، الأمين العام للنقابة الفرعية، ود. محمود عبد المولى، أمين صندوق النقابة ومقرر لجنة الروابط، ود. أحمد حسين، الأمين العام المساعد، ود. وليد أبو العباس، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية.

وناقش المؤتمر عددا من المحاور العلمية المتخصصة، تصدرتها أمراض السكري ومرحلة ما قبل السكري، وأهمية الفحص الدوري والتشخيص المبكر والوقاية من المضاعفات، إلى جانب تحديث الخطط العلاجية وفقا للأدلة العلمية الحديثة.

كما تناولت المناقشات أهمية التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، وتعزيز فرص التعليم الطبي المستمر والتدريب العملي، لا سيما أمام شباب الأطباء بمحافظات الصعيد، للاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات والاستشاريين والارتقاء بمستوى الممارسة الطبية.

وشهد المؤتمر تكريم نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي تقديرا لجهوده في دعم المهنة وتعزيز التعليم الطبي المستمر والأنشطة العلمية.

كما تم تكريم د. أبو أبوبكر القاضي أمين عام نقابة الأطباء، تقديرا لجهوده في دعم النقابات الفرعية وتعزيز دورها في تنشيط العمل النقابي والعلمي بالمحافظات.