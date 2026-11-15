وداع مهيب للطبيب الشاب.. تشييع جثمان نور مسعد وسط انهيار أسرته

شيّع المئات من أهالي قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، جثمان الدكتور نور مسعد سلامة مندور، نجل الدكتور مسعد سلامة مندور، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والأسى.

وانطلقت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، عقب أداء صلاة الجنازة، بمشاركة أفراد الأسرة والأهالي وزملاء الفقيد، الذين حرصوا على توديعه في مشهد خيمت عليه مشاعر الحزن لفقدان الطبيب الشاب في مقتبل العمر.

وجاء رحيل الدكتور نور بمثابة صدمة كبيرة لأسرته، خاصة أن والده لم يكن قد استقبل التهاني بصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الآداب بجامعة المنصورة سوى نحو 48 ساعة، لتتحول فرحة تولي المنصب إلى مأساة إنسانية.

وكان الطبيب الراحل قد تخرج في كلية الطب البشري قبل نحو عام، وبدأ خطواته الأولى في مشواره المهني، قبل أن يرحل تاركًا حالة من الحزن بين أسرته وأصدقائه وكل من عرفه.

ونعت جامعة المنصورة وكلية الآداب الفقيد، وقدمتا خالص التعازي والمواساة إلى والده وأسرته، سائلتين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. فيما اقبل الاهالي البصرات والقرى المجاوره ومحبي ذو الفقيد على عزائه الذي اقيم بمسقط راسه وسط حاله الحزن والبكاء على رحيله