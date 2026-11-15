إصابة شخص بكسور في الساقين والحوض إثر سقوطه من الطابق الرابع بالدقهلية

أُصيب شخص بإصابات بالغة، إثر سقوطه من الطابق الرابع بقرية منية سندوب، بجوار شركة الكهرباء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا يفيد بسقوط شخص من علو، انتقل ضباط المباحث و سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة أحمد عابد صبحي عبد العزيز، 39 عامًا، ومقيم بمنطقة سوق السمك بالمنصورة.



وأسفر الحادث عن إصابته بكسور في الساقين وكسر بالحوض، تم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.