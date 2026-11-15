«دويدار»: توقيت إعلان حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز يثير علامات الاستفهام

أكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، أن توقيت الإعلان عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن المباراة لم تكن قريبة من موعد إقامتها، وهو ما يجعل الإعلان عن اسم الحكم في هذا التوقيت أمرًا غير مفهوم من وجهة نظره.

وأوضح “دويدار”، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الكشف المبكر عن هوية حكم اللقاء يفتح الباب أمام التساؤلات بشأن أسباب هذا التوقيت تحديدًا، مشيرًا إلى أن الأمر يستحق التوقف أمامه ومناقشته.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن تعيين الحكم السلفادوري الدولي، إيفان بارتون، لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقررة إقامتها يوم 23 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





