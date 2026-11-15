الشيطان يقوم وأنا أقعد مكانه| تعليق مُفاجئ لـ مفيدة شيحة عن منى زكي بـ «طالع نازل»

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة النهار لايف، بأداء الفنانة منى زكي في مسلسل «طالع نازل»، معبرة عن إعجابها الكبير بالعمل وأداء أبطاله، وموجهة رسالة خاصة إلى منى زكي بشأن إحساسها وأدائها في المشاهد.

وقالت مفيدة شيحة إن جميع عناصر مسلسل «طالع نازل» قدموا أداءً مميزًا، مشيدة بفكرة العمل ومستوى التمثيل، قائلة: «كل عناصر مسلسل طالع نازل شاطرين، وشابوه، الموضوع رائع والتمثيل رائع».

ووجهت مفيدة شيحة رسالة مباشرة إلى الفنانة منى زكي، معبرة عن انبهارها بأدائها الفني، قائلة: «وأقول لمنى زكي براحة كده، كتير أوي وفن عظيم، وإحساسك في المشاهد أنا حسيته أوي، وتسلمي على فنك الجامد أوي».

وأضافت إشادتها بأداء منى زكي، في تعليق عكس تفاعلها مع تفاصيل العمل والمشاهد التي قدمتها الفنانة، مؤكدة تقديرها لما قدمته من إحساس وتمثيل مميز ضمن أحداث المسلسل.

وتصدّر تعليق مفيدة شيحة الاهتمام بسبب عبارتها اللافتة «اللي عملته ده يقول للشيطان قوم وأنا أقعد مكانك»، في تعبير ساخر ومثير عن حجم انفعالها وتأثرها بما شاهدته.