هند عبد اللاه تكشف دور المعمل المركزي في حماية الصادرات الزراعية.. وتحذّر من مخاطر متبقيات المبيدات

كشفت الدكتورة هند عبد اللاه محمود، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «QCAP»، عن الدور الحيوي الذي يقوم به المعمل في حماية سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدة أنه يمثل أحد أهم خطوط الدفاع عن جودة المنتجات الغذائية وضمان توافقها مع المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج «من سيزرع المليون» المذاع عبر قناة المحور، حيث استعرضت جهود المعمل في دعم المزارعين والمصدرين، ودوره في إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضحت هند عبد اللاه أن مهام المعمل تتجاوز إجراء التحاليل المعملية وإصدار شهادات النتائج، إذ يشارك بصورة مباشرة في دعم منظومة الإنتاج الزراعي والتصدير، من خلال تقديم الاستشارات الفنية والإرشادات اللازمة للمزارعين والمنتجين والمصدرين، ومساعدتهم على الالتزام بالاشتراطات التي تفرضها الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن المعمل يمتلك قدرات تحليلية متقدمة تمكنه من الكشف عن أكثر من 650 ملوثًا كيميائيًا، بالإضافة إلى أكثر من 17 ملوثًا ميكروبيًا، من خلال منظومة متكاملة تشمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والسموم الفطرية والأدوية البيطرية والملوثات العضوية، فضلًا عن الفحوص الميكروبيولوجية المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية.

وأكدت أن التحليل المسبق للمنتجات الزراعية يمثل خطوة أساسية لحماية المصدرين من مخاطر رفض الشحنات في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل اختلاف الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات من دولة إلى أخرى، موضحة أن التأكد من مطابقة الشحنات للمواصفات قبل تصديرها يحافظ على سمعة المنتج المصري ويعزز ثقة المستوردين فيه.

وأضافت أن خدمات المعمل تشمل مختلف المحاصيل والمنتجات الغذائية الموجهة للتصدير، وعلى رأسها الموالح والفراولة والعنب والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية والتوسع في الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بدعم المزارعين، شدّدت هند عبد اللاه على أن نشر الوعي بالممارسات الزراعية السليمة يمثل ركيزة أساسية في عمل المعمل، لافتة إلى تنظيم برامج تدريبية وندوات إرشادية لتعريف المزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات، وفترات ما قبل الحصاد، وأساليب الإدارة المتكاملة للآفات، فضلًا عن الطرق الصحيحة لسحب العينات وإجراء التحاليل.

وأوضحت أن تعريف المزارعين بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في الأسواق المستهدفة يساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة قبل الحصاد، ويجنبهم الوقوع في مخالفات قد تؤثر على فرص تسويق وتصدير محاصيلهم، كما يضمن وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.

وكشفت عن تنفيذ المعمل عددًا من البرامج التدريبية بالتعاون مع منظمة «كروب لايف إنترناشيونال» و«كروب لايف أفريقيا والشرق الأوسط»، بهدف رفع كفاءة المزارعين والمصدرين، مع إيلاء اهتمام خاص لصغار ومتوسطي المزارعين والجمعيات الزراعية، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل عددًا من المحافظات والمناطق الزراعية المنتجة للمحاصيل التصديرية.

وعلى صعيد التطوير المؤسسي، أكدت مدير المعمل المركزي استمرار العمل على تحديث الإمكانيات الفنية والتكنولوجية وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، مشيرة إلى أن حصول المعمل على اعتمادات دولية متعددة يعكس دقة نتائجه وكفاءة منظومة العمل داخله، ويعزز ثقة الجهات الرقابية والمستوردين في الشهادات الصادرة عنه.

وأضافت أن المعمل حصل على اعتماد المواصفة الدولية ISO/IEC 17025، الخاصة بكفاءة معامل الاختبار والمعايرة، إلى جانب اعتمادات من جهات دولية متخصصة، وهو ما يدعم الاعتراف الدولي بنتائج التحاليل ويعزز مكانته كجهة مرجعية في مجال سلامة الغذاء.

واختتمت الدكتورة هند عبد اللاه بالتأكيد على أن المعمل يواصل تطوير خدماته وتوسيع مظلة الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمصدرين، بما يحقق معادلة حماية صحة المستهلك، وضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات الزراعية المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية.