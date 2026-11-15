قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل يكشف كواليس إنتاج «أم كلثوم»: الأعلى تكلفة والأكمل فنيًا.. وشريهان كانت «ميسي» في «كوكو شانيل»
وزير الصناعة يكشف خطة مصر لتوطين صناعة السيارات: تصنيع البطاريات والمحركات وتأهيل الشباب
عبدالجليل: لدينا حكّام من إيطاليا وإنجلترا وألمانيا.. فلماذا الاستعانة بحكم من السلفادور؟
«دويدار»: توقيت إعلان حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز يثير علامات الاستفهام
أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.. عروض الكشافة تشعل أجواء اليوبيل الذهبي لايبارشية بورسعيد.. شاهد
غدًا.. يسر فاروق فلوكس تحاور والدها في لقاء مفتوح بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية
رسمياً - تعيين الحكم السلفادوري ايفان بارتون لـ قمة الدوري بين الأهلي وبيراميدز
«مصر جمالها حياة».. ترنيمة تشعل المشاعر الوطنية في احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد .. شاهد
جريمة حرب .. الأزهر يُدين استهداف مجمع ناصر الطبي بغزة
هل نسبة الـ75% من الجزارين دقيقة؟.. حسين أبو صدام يرد على الجدل بشأن بيع اللحوم كبيرة السن
الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلتي نفط جنوب هرمز
حقك عليّا يا أخويا ما تزعلش.. «الحسين» ينهار من البكاء على شقيقه «الحسن» التوأم بعد خروجه من «دولة التلاوة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند عبد اللاه تكشف دور المعمل المركزي في حماية الصادرات الزراعية.. وتحذّر من مخاطر متبقيات المبيدات

حاصلات زراعية
حاصلات زراعية

كشفت الدكتورة هند عبد اللاه محمود، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «QCAP»، عن الدور الحيوي الذي يقوم به المعمل في حماية سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدة أنه يمثل أحد أهم خطوط الدفاع عن جودة المنتجات الغذائية وضمان توافقها مع المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج «من سيزرع المليون» المذاع عبر قناة المحور، حيث استعرضت جهود المعمل في دعم المزارعين والمصدرين، ودوره في إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضحت هند عبد اللاه أن مهام المعمل تتجاوز إجراء التحاليل المعملية وإصدار شهادات النتائج، إذ يشارك بصورة مباشرة في دعم منظومة الإنتاج الزراعي والتصدير، من خلال تقديم الاستشارات الفنية والإرشادات اللازمة للمزارعين والمنتجين والمصدرين، ومساعدتهم على الالتزام بالاشتراطات التي تفرضها الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن المعمل يمتلك قدرات تحليلية متقدمة تمكنه من الكشف عن أكثر من 650 ملوثًا كيميائيًا، بالإضافة إلى أكثر من 17 ملوثًا ميكروبيًا، من خلال منظومة متكاملة تشمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والسموم الفطرية والأدوية البيطرية والملوثات العضوية، فضلًا عن الفحوص الميكروبيولوجية المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية.

وأكدت أن التحليل المسبق للمنتجات الزراعية يمثل خطوة أساسية لحماية المصدرين من مخاطر رفض الشحنات في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل اختلاف الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات من دولة إلى أخرى، موضحة أن التأكد من مطابقة الشحنات للمواصفات قبل تصديرها يحافظ على سمعة المنتج المصري ويعزز ثقة المستوردين فيه.

وأضافت أن خدمات المعمل تشمل مختلف المحاصيل والمنتجات الغذائية الموجهة للتصدير، وعلى رأسها الموالح والفراولة والعنب والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية والتوسع في الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بدعم المزارعين، شدّدت هند عبد اللاه على أن نشر الوعي بالممارسات الزراعية السليمة يمثل ركيزة أساسية في عمل المعمل، لافتة إلى تنظيم برامج تدريبية وندوات إرشادية لتعريف المزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات، وفترات ما قبل الحصاد، وأساليب الإدارة المتكاملة للآفات، فضلًا عن الطرق الصحيحة لسحب العينات وإجراء التحاليل.

وأوضحت أن تعريف المزارعين بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في الأسواق المستهدفة يساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة قبل الحصاد، ويجنبهم الوقوع في مخالفات قد تؤثر على فرص تسويق وتصدير محاصيلهم، كما يضمن وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.

وكشفت عن تنفيذ المعمل عددًا من البرامج التدريبية بالتعاون مع منظمة «كروب لايف إنترناشيونال» و«كروب لايف أفريقيا والشرق الأوسط»، بهدف رفع كفاءة المزارعين والمصدرين، مع إيلاء اهتمام خاص لصغار ومتوسطي المزارعين والجمعيات الزراعية، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل عددًا من المحافظات والمناطق الزراعية المنتجة للمحاصيل التصديرية.

وعلى صعيد التطوير المؤسسي، أكدت مدير المعمل المركزي استمرار العمل على تحديث الإمكانيات الفنية والتكنولوجية وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، مشيرة إلى أن حصول المعمل على اعتمادات دولية متعددة يعكس دقة نتائجه وكفاءة منظومة العمل داخله، ويعزز ثقة الجهات الرقابية والمستوردين في الشهادات الصادرة عنه.

وأضافت أن المعمل حصل على اعتماد المواصفة الدولية ISO/IEC 17025، الخاصة بكفاءة معامل الاختبار والمعايرة، إلى جانب اعتمادات من جهات دولية متخصصة، وهو ما يدعم الاعتراف الدولي بنتائج التحاليل ويعزز مكانته كجهة مرجعية في مجال سلامة الغذاء.

واختتمت الدكتورة هند عبد اللاه بالتأكيد على أن المعمل يواصل تطوير خدماته وتوسيع مظلة الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمصدرين، بما يحقق معادلة حماية صحة المستهلك، وضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات الزراعية المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية.

المبيدات الزراعة شعبان بلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

إثبات الحضور للزميل الغائب

هل قيام الموظف بإثبات الحضور لزميله الغائب عن العمل حرام؟.. الإفتاء تحذر

الحسن والحسين بركات

بعد ظهورهما في حلقة اليوم.. معلومات عن الحسن والحسين أول توأم يتنافس في دولة التلاوة | صور

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يروي موقفين مؤثرين عن الورع.. فيديو

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد