وزارة الخارجية تواصل إيفاد لجان إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج إلى عدد من الدول الأوروبية

تواصل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إيفاد لجان إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي إلى عدد من الدول الأوروبية، في إطار جهود الدولة لرعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج، وتيسير حصولهم على الخدمات القنصلية، وتلبية احتياجات الجاليات المصرية.

وفي هذا السياق، بدأت صباح اليوم السبت، أعمال لجان إصدار بطاقات الرقم القومي بمقر السفارة المصرية في أثينا والقنصلية العامة المصرية في ميلانو، على أن يستمر عمل اللجان حتى 24 نوفمبر الجاري. وتباشر اللجنة في أثينا أعمالها يومياً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى السادسة مساءً، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، حيث تتيح للمواطنين استخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة، وتجديد البطاقات، واستخراج بدل فاقد، فضلاً عن تعديل البيانات.



ومن المقرر كذلك أن تتوجه إحدى اللجان إلى السفارة المصرية في روما لاستكمال تلقي طلبات إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين في إيطاليا، فضلاً عن إيفاد لجنة أخرى إلى فرنسا خلال الفترة المقبلة، في إطار التوسع في تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين في مختلف الدول الأوروبية.

وتأتي هذه الجهود استكمالاً لعمل لجان إصدار بطاقات الرقم القومي التي أوفدتها الوزارة خلال الأسابيع الماضية إلى عدد من الدول التي تشهد تواجداً كثيفاً للجاليات المصرية، من بينها قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان والكويت والمملكة العربية السعودية، حيث نجحت في إصدار عدة آلاف من بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين في تلك الدول.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بأعضاء الجاليات المصرية في اليونان وإيطاليا والدول المجاورة سرعة التواصل مع السفارة المصرية في أثينا أو القنصلية العامة المصرية في ميلانو، للتعرف على المستندات المطلوبة وحجز المواعيد قبل التوجه إلى مقار البعثات، بما يتيح الاستفادة من الخدمات المقدمة وإصدار البطاقات لأكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في ذلك.