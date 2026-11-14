رئيس الوفد يشكل لجنة للإشراف على انتخابات المكتب التنفيذي للحزب

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (291) لسنة 2026، بتاريخ 14 نوفمبر 2026، بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، تتولى متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من التصويت وحتى الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية.

لجنة للإشراف على انتخابات المكتب التنفيذي للحزب

ونص القرار على أن تتشكل اللجنة برئاسة المستشار أشرف محمد السعيد محمد عيسى، مساعد رئيس الوفد للشؤون القانونية، وعضوية المستشار بهجت هاشم بهجت الحسامي، عضو المجلس الرئاسي والمتحدث الرسمي باسم الحزب، والمستشار محمد عبد المنعم أحمد السحيمي.

انتخابات المكتب التنفيذي للحزب

كما منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من أعضاء الجهاز الإداري للحزب، بما يسهم في أداء مهامها والإشراف على سير العملية الانتخابية.

وأكد القرار العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه من قرارات.