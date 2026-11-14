قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
50 مليون يورو والهدف 1000.. مفاجأة بشأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي
خبير طيران وسلامة جوية يكشف الأزمة كاملة بشأن الطيران الأمريكي.. ويقدم روشتة عن تعامل الطيار في هذه الحالات
صوتك جميل وقراءتك متقنة.. لجنة تحكيم «دولة التلاوة» تشيد بموهبة يوسف الصواف
ظفر أي مواطن غالي.. أحمد موسى: كامل الوزير اعتذر للمصريين عن حادث قطاري العياط
مخاوف من نقص المعروض.. انقسام عالمي حول مستقبل النحاس في 2027
العراق.. إقالة 9 مسئولين أمنيين وإداريين وإحالة المتورطين في تهريب نفط جرف الصخر للقضاء
مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدير 30 مليون قضية سنويا
أحمد موسى: العمل الحكومي شاق وأقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم
خبير علاقات دولية: غموض أزمة الطيران الأمريكي يثير الشكوك.. والهجمات السيبرانية فرضية تستحق التحقيق
محمد عبد الرحمن الخولي يكشف سر ارتباطه بالقرآن في «دولة التلاوة»
تفاصيل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي ..الآن
ضبط زوج بالبحيرة ادعى اختطاف زوجته ونجله.. والتحريات تكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لا مكان للعلاقات الشخصية.. السيد البدوي: معايير جديدة لاختيار قيادات المكتب التنفيذي للوفد

السيد البدوي
السيد البدوي
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (290) لسنة 2026، اليوم بشأن تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للحزب، برئاسة اللواء أحمد الشاهد واللواء مصطفى زكريا، لتلقي طلبات الراغبين في شغل المناصب المحددة بالمكتب التنفيذي.

مناصب المكتب التنفيذي بالوفد

وتشمل المناصب المطروحة 5 نواب لرئيس الوفد، وهم: نائب الرئيس للشؤون السياسية، ونائب الرئيس للانتخابات العامة وشؤون المجالس البرلمانية والمحلية، ونائب الرئيس للتواصل الحزبي ومتابعة أنشطة وفعاليات ومبادرات اللجان الإقليمية المجتمعية، بالتعاون مع رئيس المنصة الرقمية للوفد، وتقديم تقارير بشأنها إلى رئيس الحزب والسكرتير العام، ونائب الرئيس لشئون المعاهد السياسية المتخصصة، ونائب الرئيس لشئون اللجان النوعية واللجان المحلية المتخصصة.

ويشمل  الترشح منصب السكرتير العام، و6 مناصب للسكرتارية العامة المساعدة، تتوزع اختصاصاتها بين شئون المقر والتطوير الإداري، والإشراف على اللجان الإقليمية بجنوب الصعيد، وشمال ووسط الصعيد، والقاهرة الكبرى، ووسط وغرب الدلتا، وشرق الدلتا والقناة وشمال وجنوب سيناء، إلى جانب منصبي أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وأربعة مقاعد لأعضاء الهيئة العليا.

وأكد القرار أن هذه الخطوة تستهدف الانتقال من اختيار القيادات على أساس العلاقات الشخصية أو التوافقات الانتخابية إلى اختيارها وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة الفعلية على تحمل المسئولية، بحيث يكون لكل مرشح ملف يتضمن مؤهلاته وبرنامج عمله، بما يتيح لأعضاء الهيئة العليا المفاضلة الموضوعية بين المتقدمين.

تعيينات جديدة بالوفد

وحدد القرار مجموعة من المعايير التي يُفضل توافرها في المتقدمين، تشمل تقديم سيرة ذاتية تفصيلية تتضمن الخبرات السياسية والتنظيمية والإدارية والمهنية، وبيان بالمسؤوليات الحزبية السابقة والإنجازات المحققة خلالها، مدعومًا بالمستندات المتاحة، إلى جانب تقديم برنامج عمل مكتوب للمنصب المرشح له، يتضمن أهدافًا محددة وآليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء خلال السنة الأولى.

وتتضمن المعايير إقرار المرشح بتوافر الوقت والقدرة على ممارسة مهام المنصب بانتظام، والإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح، والتعهد بالالتزام بالاختصاصات المحددة لمنصبه وعدم التدخل في اختصاصات باقي أعضاء المكتب التنفيذي، فضلًا عن الموافقة على التقييم الدوري للأداء أمام الهيئة العليا للحزب.

وحدد القرار الفترة من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 17 نوفمبر لتلقي طلبات الترشح للمناصب المعلن عنها، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل يلغي ما يخالف ذلك من قرارات.

الوفد حزب الوفد رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي السيد البدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يروي موقفين مؤثرين عن الورع.. فيديو

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدون الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة «نور-مبارك».. صور

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدان الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة نور-مبارك.. صور

دولة التلاوة

بالأسماء والصور.. المشاركون في حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة»

بالصور

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.. سر القوام الهش والطعم مثل المخابز

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في العرض العالمي الأول لفيلم بنتك بمهرجان القاهرة السينمائي

العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد