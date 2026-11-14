أمر لا يصدق.. رد فعل أحمد موسى بعد قطاع الطيران الأمريكي للشلل التام| شاهد

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعرض قطاع الطيران الأمريكي إلى شلل تام لعدة ساعات بسبب تعطل شبكة الاتصالات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما يحدث في قطاع الطيران بالولايات المتحدة أمر لا يصدق".

وتابع :" مسئولون أمريكيون أكدوا تعرض قطاع الطيران الأمريكي لمشاكل هائلة في البنية التحتية لقطاع الطيران ".

وأضاف :" الشلل الذي تعرضت له قطاع الطيران الأمريكي سيستمر عدة أيام ".

وتابع :" جميع مطارات الولايات المتحدة أصبحت مكدسة بالطائرات وهناك طائرات معلقة في الجو ولا يوجد مكان تهبط فيه ".