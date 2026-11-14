إزاي الكلام ده.. أحمد موسى: أكبر دولة في العالم بتقول إنها عندنا أنظمة مراقبة جوية

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعرض قطاع الطيران الأمريكي إلى شلل تام لعدة ساعات بسبب تعطل شبكة الاتصالات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أكبر دولة في العالم بتقول إنها عندنا أنظمة ملاحة ومراقبة جوية عمرها أكثر من 100 عام".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إزاي أمريكا بتقول غنها عندها أجهزة متهالكة في نظام المراقبة الجوية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك حديث عن تعطل حركة 16 الف رحلة جوية وبدأت حركة الطيران في العودة بشكل قليل للغاية ومليون ونصف راكب تأثروا سلبا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جميع مطارات الولايات المتحدة أصبحت مكدسة بالطائرات وهناك طائرات معلقة في الجو ولا يوجد مكان تهبط فيه ".

