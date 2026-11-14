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إزاي الكلام ده.. أحمد موسى: أكبر دولة في العالم بتقول إنها عندنا أنظمة مراقبة جوية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إزاي الكلام ده.. أحمد موسى: أكبر دولة في العالم بتقول إنها عندنا أنظمة مراقبة جوية

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى،  على تعرض قطاع الطيران الأمريكي إلى شلل تام لعدة ساعات بسبب تعطل شبكة الاتصالات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أكبر دولة في العالم بتقول إنها عندنا أنظمة ملاحة ومراقبة جوية عمرها أكثر من 100 عام".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إزاي أمريكا بتقول غنها عندها أجهزة متهالكة في نظام المراقبة الجوية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك حديث عن تعطل حركة 16 الف رحلة جوية وبدأت حركة الطيران في العودة بشكل قليل للغاية  ومليون ونصف راكب تأثروا سلبا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  جميع مطارات الولايات المتحدة أصبحت مكدسة بالطائرات وهناك طائرات معلقة في الجو ولا يوجد مكان تهبط فيه ". 
 

موسى احمد موسى اخبار التوك أمريكا الطيران

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