أحمد موسى: وزير الأمن الداخلي الأمريكي لم يستبعد فرضية تعرض قطاع الطيران لهجوم سيبراني

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعرض قطاع الطيران الأمريكي إلى شلل تام لعدة ساعات بسبب تعطل شبكة الاتصالات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعض شركات الطيران أعطت تعويضات تقدر بت 500 دولار للركاب".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لم يتم التعرف على السبب الرئيسي وراء شلل حركة الطيران في الولايات المتحدة الامريكية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" وزير الأمن الداخلي الأمريكي لم يستبعد فرضية تعرض قطاع الطيران الأمريكي لهجوم سيبراني ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جميع مطارات الولايات المتحدة أصبحت مكدسة بالطائرات وهناك طائرات معلقة في الجو ولا يوجد مكان تهبط فيه ".