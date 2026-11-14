خالص العزاء والمواساة.. النائب محمد أبو العينين ينعي خال المستشار محمد عمران

تقدم النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المستشار محمد عمران، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، في وفاة خال سيادته.

تعزية محمد أبو العينين للمستشار محمد عمران

ونشر محمد أبو العينين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة نعي، استهلها بالآية القرآنية: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».

وقال في رسالته: «أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى معالي المستشار محمد عمران، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، في وفاة المغفور له بإذن الله خال سيادته.

نشاطر العائلة الكريمة الأحزان في مصابهم الأليم، خالص العزاء للمستشار محمد عمران، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».