وزير الموارد المائية ومحافظ مطروح يتفقدان محطة فطناس 2 للوقوف على كفاءة منظومة التشغيل

تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ومحافظ مطروح الدكتور محمد الزملوط، اليوم السبت، محطة فطناس 2 بمنطقة مسجد نمرة، للوقوف على كفاءة منظومة التشغيل، كما افتتحا محطة رفع الغزالات بواحة سيوة، بطاقة تصريفية تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا.

وأوضح محافظ مطروح -حسب بيان عن المحافظة ـ أن افتتاح المحطة يأتي ضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منظومة الري والصرف الزراعي بواحة سيوة، والتي تتضمن تنفيذ خط طرد بطول 24 كيلو مترا، لتوصيل المياه حتى القناة الناقلة، من خلال أعمال تنفذها إدارة المياه، بما يسهم في استكمال منظومة نقل وتصريف المياه وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية بالواحة.

وتُعد تلك الأعمال استكمالًا لما تحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، واللتين تضمنتا إغلاق 112 بئرًا عشوائيًا، وإنشاء 12 بئرًا للري بعمق يصل إلى 1200 متر، إلى جانب تنفيذ القناة الناقلة بطول 34 كيلو مترا حتى منطقة عين جمبي، وإنشاء محطة انطفير، وتنفيذ شبكات الري والأعمال المرتبطة بتطوير المنظومة.

كما تشمل أعمال المرحلة الحالية تنفيذ خط طرد من مواسير البولي إيثيلين بقطر 900 ميلمتر، بطول 24 كيلو متر، إلى جانب أعمال حفر وتجهيز أحواض التجميع والأعمال الخرسانية اللازمة، بما يدعم كفاءة تشغيل المحطة وربطها بمنظومة القناة الناقلة.

ورحب محافظ مطروح، بزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى واحة سيوة، مثمنًا جهود الوزارة في تنفيذ مشروعات تطوير منظومة الري والصرف الزراعي، ومؤكدًا أهمية استكمال تلك المشروعات لما تمثله من أهمية استراتيجية في الحفاظ على الموارد المائية والأراضي الزراعية، وتحقيق التنمية المستدامة بواحة سيوة.

وتفقد وزير الموارد المائية والري، ومحافظ مطروح محطة فطناس 2 بمنطقة مسجد نمرة، للوقوف على كفاءة منظومة التشغيل.

وأكد المحافظ مطروح الدكتور محمد الزملوط، اليوم، على دراسة دعم مزارعي واحة سيوة للتحول إلى نظم الري الحديث بالتنقيط وضرورة التزامهم باستخدام نظم الري الحديث بدلًا من الري بالغمر، مع مقترح تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الري والزراعة لحصر المساحات الزراعية وتحديد نظم الري المستخدمة، خاصة في ظل التوسع المستمر في المساحات المزروعة والتنمية الزراعية بالواحة.

وأشار محافظ مطروح ـ في بيان اليوم ـ إلى إمكانية دعم المزارعين للتحول إلى الري الحديث من خلال توفير قرض حسن يُسدد بالتقسيط، بالتعاون مع وزارة الري والبنك الزراعي المصري، بما يشجع على ترشيد استهلاك المياه وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بواحة سيوة.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح من اللجنة الدائمة ومشايخ سيوة حول عدد من المقترحات لتطوير المنظومة.